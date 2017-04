- Spółdzielnie są w stanie już dziś rozpocząć budowę przynajmniej 60 tys. mieszkań lokatorskich, czekamy tylko na regulacje prawne - doprecyzował Jankowski w rozmowie z PAP.

Jak przypomina, do Komitetu Stałego Rady Ministrów 10 marca 2017 został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. - Ustawa ta przewiduje możliwość budowania mieszkań lokatorskich, a warunkiem ustalenia odrębnej własności ma być regulacja statutowa - dodał.

Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa poinformował we wtorek PAP, że "projekt rządowy jest po Komitecie Stałym Rady Ministrów, a przed Radą Ministrów".

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, który zrzesza ok. 1 tys. spółdzielni, w związku z nową ustawą zapytał w ankiecie wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce (ok. 3,5 tys.), czy chcą realizować budownictwo lokatorskie oraz czy posiadają tereny, na których realizacja tego przedsięwzięcia będzie możliwa.

- Wiemy, że około 700 spółdzielni może rozpocząć budowę tu i teraz - powiedział prezes Jankowski. - Przy założeniu, że mieszkanie nie będzie większe niż 40-50 metrów kwadratowych, a cena nie będzie wyższa niż 3,2 tys. zł za m kw., możemy wybudować 60 tys. lokali - wskazał. Zaznaczył, że jeszcze nie wszystkie ankiety wróciły do ZRSM RP.

Rząd przyjął uchwałę ws. programu Mieszkanie plus, czyli Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM) 27 września 2016 roku. Zakłada ona zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o średnich i niskich dochodach oraz poprawę stanu technicznego zasobów mieszkaniowych wraz ze zwiększeniem ich efektywności energetycznej.

Jedną ze składowych Narodowego Programu Mieszkaniowego jest program Mieszkanie plus, zgodnie z którym powstaną m.in. tanie mieszkania na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności. Średni czynsz w mieszkaniu na wynajem, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, ma wynieść od 10 do 20 zł za m kw. W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania stawka czynszu ma wynieść ok. 12-24 zł za m kw.

W programie preferowane będą rodziny wielodzietne i te o niskich dochodach, ale prawo ubiegania się o najem mają mieć wszyscy obywatele. Zgodnie z założeniami programu Mieszkanie plus, inwestycje mieszkaniowe będą realizowane na gruntach pozyskanych z trzech źródeł: jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem, oraz inwestorów prywatnych.