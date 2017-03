Według firmy badawczej REAS polski rynek nieruchomości wkrótce będzie należał do seniorów. To jak dotąd najmniej zagospodarowana grupa docelowa na rynku mieszkań. Deweloperzy powinni zatem wziąć pod uwagę zmiany demograficzne i przygotować ofertę skierowaną do osób starszych.

Zgodnie z danymi zebranymi przez GUS, w 2003 roku, osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce było prawie 6 mln, co stanowiło 15 proc. społeczeństwa, po 7 latach liczba ta wzrosła do 6,5 mln (17 proc.), by w ubiegłym roku wynieść już 7,6 mln (20 proc.). Starzejące się społeczeństwo oznacza nowe wyzwania w branży deweloperskiej. Na mieszkania przystosowane dla osób starszych popyt będzie więc stopniowo wzrastał.

- Nie mówimy tu o specjalistycznych placówkach, choć ich obecność będzie wkrótce niezbędna, czy osiedlach zamkniętych, przeznaczonych tylko dla seniorów - zauważa Piotr Kijanka, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w Grupie Deweloperskiej Geo. - To są normalne mieszkania z pewnymi udogodnieniami. Wystarczy, że w budynku umieścimy windę i podjazdy w miejsce schodów, a osoba starsza będzie mogła zamieszkać na 3 piętrze - dodaje.

Senior seniorowi nie równy

Osoby w wieku emerytalnym najczęściej wychowały już swoje dzieci i mieszkają same. Często mieszkanie lub dom są zbyt duże dla ich potrzeb, a koszt utrzymania zbyt wysoki. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest sprzedaż lub zamiana lokum na mniejsze. Współcześni seniorzy są bardziej świadomi ograniczeń, jakie czekają ich w przyszłości, a także bardziej skłonni do zmiany miejsca zamieszkania w celu poprawienia jakości życia.

- Pamiętajmy, że seniorzy nie są grupą jednorodną - wyjaśnia Piotr Kijanka. - To nie tylko świeżo upieczeni emeryci, ale także ludzie w zaawansowanym wieku, a także tacy, którzy potrzebują specjalistycznej opieki. Dużo osób w wieku poprodukcyjnym jest w dobrej kondycji, dlatego stworzenie dla nich dogodnych warunków nie wymaga specjalnych projektów mieszkań, ważna będzie infrastruktura wokół budynku. Osobom niepełnosprawnym z kolei należy zapewnić większe przejścia między pokojami czy brak wysokich progów - dodaje.

Istotne udogodnienia

Dla seniorów istotna będzie bliskość lokali usługowych, aptek czy przychodni, a także dobrze skomunikowana okolica z resztą miasta, oznaczająca łatwy dojazd autobusem czy tramwajem. Nie bez znaczenia pozostaje przestrzeń wokół osiedla umożliwiająca swobodne przemieszczanie się, a więc obecność barierek, ławek czy jak najmniejsza liczba schodów. Atutem będą parki i tereny rekreacyjne w okolicy osiedla.

- W naszej ofercie obecne są lokale przystosowane do potrzeb seniorów - mówi ekspert Grupy Deweloperskiej Geo. - W inwestycjach znajdują się windy, a lokale są kompaktowe, tzn. na mniejszej ilości metrów kwadratowych jest więcej pokoi. To właśnie mieszkania, które są pożądane przez osoby w zaawansowanym wieku - dodaje.

Obecnie najliczniejszą grupą zainteresowaną kupnem mieszkania są osoby młode, wspierane dofinansowaniami rządowymi. W najbliższym czasie tendencja ta może się odwrócić, ponieważ 60-latków będzie niemal 2 razy więcej niż 25-latków. Na taką sytuację branża deweloperska powinna być dobrze przygotowana i zacząć już teraz powiększać swoją ofertę o mieszkania przystosowane dla seniorów.