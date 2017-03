Przepisy mówią, że z noclegów w Nowym Domu Poselskim mogą korzystać parlamentarzyści, którzy nie mają lokum (stałego zameldowania ani praw do mieszkania) w stolicy. Miesięczny ryczałt na zakwaterowanie wynosi do 2200 zł lub 72 zł za dobę hotelową.

Tymczasem jak się okazuje, Paweł Kukiz od początku VIII kadencji Sejmu korzysta z możliwości zakwaterowania w Domu Poselskim, choć od siedmiu lat jest właścicielem mieszkania na warszawskim Mokotowie, podaje "Super Express".

- W mieszkaniu na Mokotowie mieszka teraz moja córka z narzeczonym. Mamy we trójkę mieszkać? Mam przyjeżdżać do mieszkania i mieszkać w jednym pokoju? No na litość boską... – komentuje polityk.