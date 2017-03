Stołeczny Ratusz podkreśla, że Warszawa regularnie uczestniczy w międzynarodowych targach, podczas których prezentuje się jako "miasto o dużej dynamice rozwoju i z dużym potencjałem inwestycyjnym". Hasło przyświecające temu wydarzeniu to "Grow with Warsaw".

- Targi nieruchomości służą przede wszystkim zwróceniu uwagi na rynek, jakim jest Warszawa, a nie dobijaniu transakcji. Pokazuje się siłę rynku i promuje się samą markę, jaką jest samo miasto - powiedział w piątek dziennikarzom wiceprezydent stolicy Michał Olszewski. - Warszawa wiezie do Cannes Warszawę. Wieziemy miasto, które jest miastem wiodącym na rynku nieruchomości, jeśli chodzi o Europę Środkową- Wschodnią - dodał Olszewski.

Jak mówił stolica w ciągu ostatniego roku "urosła" o 16 tys. mieszkań i o prawie 500 tys. mkw. powierzchni biurowej. - To dużo - zaznaczył wiceprezydent. Zwrócił uwagę, że warszawski rynek biurowy osiągnął ponad 5 mln mkw.. - Pokazuje to siłę samej Warszawy. My tak naprawdę jesteśmy często tym liderem, który często ciągnie wózek związany z nieruchomościami w naszym kraju - podkreślił wiceprezydent stolicy.

Tegoroczna oferta miasta na targach w Cannes zawiera 11 nieruchomości, w tym dwie w Śródmieściu, po dwie na Pradze-Południe, Pradze-Północ, na Mokotowie, Pradze-Północ i jedną na Bemowie, Woli oraz na Bielanach.

Działki znajdujące się w targowej ofercie miasta mają głównie przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową, w tym mieszkaniową z usługami oraz z garażami podziemnymi. Na terenie przy ul. Emilii Plater 29, 31 planowana jest budowa wysokościowego Centrum Biurowo-Usługowego "Porta Varsovia" z garażem podziemnym. Działki na Mokotowie, na Woli oraz przy ul. Grochowskiej na Pradze Południe przeznaczone są na usługi ponadlokalne i lokalne.

W tym roku wraz z miastem, na warszawskim stoisku swoje oferty zaprezentuje również 10 firm.

Podobnie jak przy poprzednich edycjach targów, pojawią się gadżety stworzone przez lokalnych przedsiębiorców. W tym roku na warszawskim stoisku pojawią się: skarpetki i notesy magnetyczne z Pałacem Kultury i Nauki, czekoladki oraz miód pszczeli z warszawskich uli. Na stoisku będzie również dostępna gra Wiedźmin.

Podczas targów miasto będzie również prezentować lokalny potencjał kreatywny. W tym roku na warszawskim stoisku pojawi się startup BuyMoveRent, którego celem jest promocja potencjału gospodarczego stolicy oraz zbudowanie zintegrowanej platformy zapewniającej kompleksową promocję i wsparcie sprzedaży polskich inwestycji deweloperskich na dedykowanych rynkach wschodnich.

Targi MIPIM w Cannes odbędą się w dniach 14-17 marca. Temat przewodni tegorocznej imprezy to "New deal for Real Estate", będą poświęcone wyzwaniom geopolitycznym, gospodarczym i społecznym, jakie stoją przed branża nieruchomości w najbliższych latach.

Poza Warszawą zaprezentować się mają m.in. Wrocław oraz Łódź.