Wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2016 roku wyniosła blisko 4,6 mld euro. - To najwyższy wynik od rekordowego 2006 roku - podkreśla w raporcie EY "Poland. The real state of real estate". Jak wynika z zebranych danych największą część transakcji stanowiły nieruchomości handlowe – 43 proc. i biurowe – 39 proc.

- W Polsce zawarto co trzecią transakcję w regionie. Na drugim miejscu znalazły się Czechy (ok. 30 proc. udziału w rynku). Dużą dynamikę wzrostu można zaobserwować na Węgrzech, gdzie w ujęciu rocznym wartość zawartych tam transakcji wzrosła ponad dwukrotnie - mówiła cytowana w komunikacie lider grupy doradztwa nieruchomości EY Anna Kicińska. Podkreśliła, że cały region Europy Środkowo-Wschodniej zanotował wzrost na poziomie 40 proc.

Dane z raportu wskazują, że miniony rok był ponownie rekordowy również dla deweloperów mieszkaniowych pod względem liczby sprzedanych i wprowadzonych do sprzedaży lokali. W ujęciu rocznym liczba sprzedanych mieszkań wzrosła o ponad 20 proc., a nabywcy kupili ponad 62 tys. nowych lokali. Deweloperzy oddali niemal 78,5 tys. nowych mieszkań. O 10 proc. wzrosła także liczba uzyskanych przez nich pozwoleń na budowę. EY prognozuje, że w 2017 można nadal spodziewać się wysokich wyników.

- Popyt na rynku mieszkaniowym to z jednej strony efekt utrzymujących się niskich stóp procentowych, ogromnego zainteresowania ze strony inwestorów prywatnych, a także popularności programu MdM (Mieszkanie dla Młodych - PAP) – oceniła ekspert w Grupie Rynku Nieruchomości EY Katarzyna Lubaś.

W 2016 roku oddano do użytku rekordową powierzchnię biurową, która wyniosła aż 900 tys. m.kw. Oznacza to, że łączna powierzchnia biurowa w Polsce przekroczyła już 9 mln mkw. Firma EY podkreśliła w badaniu, że należy zwrócić uwagę, że sektorem generującym popyt na powierzchnię biurową w Polsce jest sektor usług profesjonalnych dla biznesu.

Kicińska oceniła, że nowych inwestorów w tym sektorze przyciąga rozwinięta infrastruktura, duża liczba wykwalifikowanych absolwentów uczelni wyższych oraz niższe koszty pracy niż w Europie Zachodniej. - To przekłada się na coroczny wzrost popytu na rynku nieruchomości biurowych - wskazała.

Najwięcej biur powstaje w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Łodzi i we Wrocławiu.

Jak wynika z raportu EY, w 2016 roku oddano do użytku 460 tys. m.kw. powierzchni handlowych. Eksperci prognozują, że "ten rok może być jeszcze lepszy".

Twórcy raportu zauważyli również, że w Polsce dynamicznie rozwija się rynek hotelowy. Przede wszystkim za sprawą stabilnego wzrostu gospodarczego, rosnącej popularności Polski jako kierunku wakacyjnego i rozwoju turystyki medycznej. Innym istotnym czynnikiem jest rozwój sektora centrów usług wspólnych i profesjonalnych usług dla biznesu" - czytamy w informacji prasowej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba skategoryzowanych hoteli w Polsce przekroczyła 2450 a liczba pokoi 126 tys. Zaledwie 14 proc. obiektów to hotele sieciowe, podczas gdy w innych krajach jest to średnio 30 proc.

Inwestorzy chętnie lokują kapitał w branży magazynowej. Polska, ze względu na swoje centralne położenie oraz coraz lepszą i bardziej rozbudowaną sieć dróg i autostrad, jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla firm logistycznych. Obecnie powierzchnia magazynowa przekracza tu 11 mln m.kw. W budowie jest dalsze 1,5 mln – z czego 75 proc. jest już wynajęte.

Ciągle ponad 90 proc. inwestorów stanowią inwestorzy zagraniczni. W minionym roku były to przede wszystkim podmioty z kapitałem z RPA, a także Stanów Zjednoczonych, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

Firma EY jest zajmuje się usługami audytorskimi oraz doradztwem podatkowym, biznesowym i transakcyjnym.