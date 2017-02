Władze Warszawy usuwają bariery od 2014 r. we współpracy ze stroną społeczną, m.in. stowarzyszeniem SISKOM, które tworzy mapę utrudnień w poruszaniu się po stolicy. W 2014 r. usunięto 209 barier architektonicznych, w 2015 r. - 211, a w ubiegłym roku - 197.

- Cztery lata temu powstała mapa barier architektonicznych, którą stworzyła grupa SISKOM. I mamy teraz czwarta edycję programu usuwania tych barier. Co roku przeznaczaliśmy na niego ok. 1-1,4 mln zł, w tym roku mamy do dyspozycji kwotę ponad 2 mln 200 tys. zł - powiedziała na czwartkowej konferencji prasowej Kaznowska.

Poinformowała, że w tym roku do ratusza zgłosiło się pięć dzielnic (Śródmieście, Mokotów, Rembertów, Wawer i Wesoła), które - jak mówiła - wskazały 78 "bardzo konkretnych miejsc, na ogół dróg", z których chciałyby usunąć bariery architektoniczne.

Według Kaznowskiej w 2017 r. usuwane będą te bariery, które są dla warszawiaków uciążliwe, ale łatwe i szybkie do likwidacji; tak by nie było konieczności prowadzenia długotrwałych i kosztownych przedsięwzięć. To przede wszystkim wysokie krawężniki, nierówne chodniki, źle ustawione znaki drogowe i kosze na śmieci, brak pasów ostrzegawczych, płytek z "wypustkami" informujących np. niewidomych, że za chwilę z chodnika wchodzi się na ulicę. Poważniejsze remonty i przebudowy - zaznaczyła - także będą przeprowadzane, ale z innych funduszy.

Wiceprezydent stolicy mówiła, że bariery takie jak wysokie krawężniki przeszkadzają nie tylko niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich, ale też matkom z wózkami oraz turystom, którzy mają ze sobą bagaż na kółkach. Ponadto - podkreślała Kaznowska - przeszkody architektoniczne utrudniają też poruszanie się osobom starszym.

Podkreśliła, że w ramach programu zostanie też przeszkolonych kilkudziesięciu miejskich urzędników tak, by uwrażliwić ich na problemy związane z dostępnością różnych obiektów dla osób niepełnoprawnych i starszych.

Ratusz zapowiada, że w 2017 r. zostaną m.in. obniżone krawężniki m.in. przy ul. Jana Bytnara "Rudego" na Mokotowie, zlikwidowane bariery przy rembertowskich ulicach: Jaworzniaków, Kordiana, Magenta, Gawędziarzy i Konwisarskiej. Zakres prac to dwustronne obniżenie krawężników, dwustronne zastosowanie żółtych płyt ostrzegawczych, przebudowa chodnika. Zarząd Terenów Publicznych (Śródmieście) poprawi z kolei przejścia m.in. na ul. Inflanckiej, Sapieżyńskiej i Karmelickiej.

W Wawrze w 2017 r. mają zostać m.in. zmodernizowane przejścia na ul. Bystrzyckiej, przy skrzyżowaniach z ulicami: Trocinową, Bartoszycką, Biernacką, Podkowy i Oliwkową.

Ponadto w stolicy planowane jest wytyczenie przejścia naziemnego przez ul. Czerniakowską przy Chełmskiej oraz przez ul. Raszyńską przy Koszykowej. Kompleksowo mają być przebudowane ulice: Miodowa i Al. Jana Pawła II. Miasto zapowiada, że pojawią się też nowe przejścia naziemne przy Dworcu Centralnym, m.in. przy Rondzie Czterdziestolatka.