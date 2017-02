Nieruchomość znajduje się przy ul. Parkowej w Warszawie, a opłata za korzystanie z obiektu wynosi 5601,85 złotych netto miesięcznie, wynika z pisma działu prasowego Kancelarii Senatu. Dla porównania, mieszkanie marszałka Marka Kuchcińskiego w prezydenckim kompleksie przy ul. Bacciarellego kosztuje nas 4 tys. zł.

"W ekskluzywnej willi polityk Prawa i Sprawiedliwości ma do dyspozycji apartamenty, do tego gabinet do pracy, kuchnię, stylową łazienkę, a nawet salę konferencyjną, która ma wyjście na taras połączony z ogrodem", opisuje "Super Express".

Karczewskiemu przysługuje, podobnie jak pozostałym parlamentarzystom, ryczałt w wysokości 2,2 tys. zł na wynajęcie lokalu. Marszałek Senatu nie skorzystał jednak z niego.