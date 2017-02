- Praktycznie każde zawiadomienie o przestępstwie, które jest składane do prokuratury, czy to na szczeblu prokuratury krajowej czy na szczeblu prokuratury regionalnej, ale również i do prokuratur rejonowych, jest wnikliwie badane i poddawane szczególnemu postępowaniu sprawdzającemu. Nie ma pochopnych decyzji o odmowach wszczęcia postępowania jak było dotychczas – powiedział Ostrowski.

Dodał, że sprawy, w których prokurator uznał, że zachodzi podstawa do wszczęcia postępowania przygotowawczego, a więc zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, obejmowane są nadzorem przez prokuraturę krajową.

Dyrektor departamentu powiedział, że postępowania prowadzone w prokuraturze regionalnej we Wrocławiu koncentrują się głównie na odpowiedzialności urzędników urzędu miasta w Warszawie. Postępowania w prokuraturze regionalnej w Warszawie dotyczą odpowiedzialności także innych osób, w tym notariuszy i osób wydających decyzje nie tylko w urzędzie miejskim.

Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski przekazał, że prokuratorzy zabezpieczyli już ok. 10 mln zł w gotówce. Zapowiedział, że będą podejmowane inne działania śledcze zmierzające do zabezpieczenia kolejnych środków finansowych, a także nieruchomości, które są w posiadaniu osób podejrzanych.

- To nie koniec. Przed nami kolejne zatrzymania i kolejne realizacje w kolejnych sprawach. Pion ds. interwencji przestępczości gospodarczej zaczął skutecznie działać – powiedział Święczkowski.

ktl/ bos/