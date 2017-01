- Program skierowany jest do wszystkich tych, którzy będą chcieli zamienić swoje własne M na domek jednorodzinny, dla tych, którzy będą chcieli do Gorzowa przyjechać, sprowadzić się tutaj, zamieszkać, ale przede wszystkim do mieszkańców Gorzowa, żeby z Gorzowem związali się na stałe, żeby nie uciekali do gmin sąsiednich, bo u nas równie komfortowo i wygodnie można żyć - mówił na piątkowej konferencji prasowej poświęconej programowi prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

Rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Ewa Sadowska-Cieślak wyjaśniła, że program polega na oddaniu w użytkowanie wieczyste na 99 lat działki pod budowę domu jednorodzinnego w drodze przetargu nieograniczonego, z możliwością jej wykupienia na własność z 75-proc. bonifikatą.

Pierwsza opłata za użytkowanie to 15 proc. wylicytowanej ceny działki i będzie płatna przed zawarciem umowy notarialnej.

Aby skorzystać z bonifikaty, nabywcy będą musieli spełnić kilka warunków. W ciągu dwóch lat rozpocząć budowę, a w ciągu dwóch następnych zamieszkać w domu i zacząć płacić za niego podatek od nieruchomości. Przez te cztery lata trzeba też wnosić do magistratu opłatę w wysokości 1 proc. wylicytowanej ceny działki.

- Po spełnieniu warunków, nabywcy nieruchomości będą mogli wykupić na własność działkę z zastosowaniem 75-proc. bonifikaty od ceny sprzedaży. Na przykład, gdy działka osiągnie cenę 75 tys. zł, po wybudowaniu na niej domu i zamieszkaniu w nim, za prawo własności gruntu zapłacimy łącznie ok. 16,7 tys. zł – powiedziała rzecznik.

W ramach programu "Tania działka budowlana" w Gorzowie Wlkp. przygotowano ok. 100 nieruchomości przy ulicach: Rodła, Kowalskiego, Granicznej, Ludowej i Pełczyckiej. Ogłaszanie przetargów będzie następowało sukcesywnie w zależności od zainteresowania przyszłych nabywców.

- Z programu będą mogły skorzystać także osoby, chcące postawić dom, ale których dochody nie są wystarczające na zakup nieruchomości od dewelopera lub w obrocie wtórnym – dodała rzecznik.