- Wiemy dobrze, że nie da się do końca odwrócić trendu spadku liczby mieszkańców, ale można działać w taki sposób, aby ten spadek był jak najmniejszy. Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie wiązali swoje życie z Sosnowcem, tu zakładali rodziny, zapuszczali korzenie, zakładali firmy. Mam nadzieję, że będzie to kolejna zachęta do zamieszkania w Sosnowcu - powiedział prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Rozpoczynający swoją drogę zawodową absolwenci wprowadzą się do miejskiej kamienicy znajdującej się w centrum miasta, która przeszła gruntowny remont kosztem 1,6 mln zł. - Cała ulica Kołłątaja zmienia swój wygląd. Nam również zależy, aby centrum miasta zmieniało swoje oblicze, by było coraz przyjemniej. Dlatego postanowiliśmy całkowicie odmienić tę kamienicę, z jej starego oblicza zostały praktycznie tylko zewnętrzne mury - wyjaśniła dyrektor Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych Joanna Sekuła.

Przy Kołłątaja 9 na absolwentów czeka w sumie 29 mieszkań o powierzchni od ok. 20 do 70 m kwadratowych. - Fajnie, że w jednym miejscu będzie mieszkało tak wielu młodych ludzi. Mam nadzieję, że uda nam się nawiązać dobry kontakt. Dla mnie osobiście ważna jest też lokalizacja. Widać, że okolica bardzo mocno się zmienia, jest tu coraz mniej kamienic wymagających remontu – powiedział absolwent Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Adam Pudełko.

- Program, który oferuje miasto, rozwiązuje jeden z najważniejszych problemów młodych ludzi, którzy chcą zacząć życie na własny rachunek. Chodzi oczywiście o mieszkanie z przystępnym czynszem, którego opłacenie pozwoli na spokojne dopięcie domowego budżetu. Nie ukrywam, że dzięki programowi postanowiłam zostać w Sosnowcu – wyznała Marta Bryła, kolejna z uczestniczek programu "Mieszkanie dla absolwenta".

W ramach programu, który jest elementem Pakietu Mieszkańca, o mieszkanie mogą się ubiegać mieszkający w Sosnowcu absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli je z wyróżnieniem. Pozwala na to uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sosnowiec.

Absolwenci zainteresowani najmem lokalu komunalnego mogą złożyć wniosek w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Absolwent powinien wskazać adres (lub adresy) faktycznego miejsca pobytu i opisać warunki, w jakich zamieszkuje.