Wiceprezydent stolicy Michał Olszewski powiedział na spotkaniu z dziennikarzami, że przez lata na Pradze realizowano projekty poprawiające estetykę i wygląd budynków, budowano także nowe obiekty m.in. na ul. Ząbkowskiej.

Jednak do tej pory, podkreślił wiceprezydent, nie było tak kompleksowej modernizacji kamienicy mieszkalnej, gdzie będą mieszkania komunalne i socjalne. Zmieniona została struktura mieszkań, zostały one doposażone w łazienki, kuchnie, a budynek został przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. - Jest to pierwszy tego typu obiekt, który realizujemy tak kompleksowo w ramach rewitalizacji Pragi - podkreślił Olszewski.

- W tym budynku będą mieszkali mieszkańcy Pragi, ci którzy są relokowani z innych miejsc, również poddanych rewitalizacji. Ale będą to także osoby, które są dotknięte problemem dekretu Bieruta. Poprosiliśmy władze dzielnicy, żeby w szczególności zwrócić uwagę na tę drugą grupę przy kwalifikacji osób do zamieszkiwania w tym budynku - powiedział Olszewski.

W pobliżu kamienicy znajduje się Muzeum Warszawskiej Pragi i nowe Centrum Kreatywności Targowa - mieszczą się również w gruntownie wyremontowanych budynkach, ale są to obiekty o innych charakterze - użyteczności publicznej.

Remont kamienicy na Targowej trwał od września 2015 r. do końca ub. roku i kosztował 4,75 mln zł. Po modernizacji powstało tutaj 19 lokali mieszkalnych i dwa lokale użytkowe. - Jest to standard bardzo nowoczesny, którego nie powstydzilibyśmy się w żadnej dzielnicy Warszawy. Chcemy, żeby Praga była normalną śródmiejską dzielnicą - podkreślił Olszewski.

W związku z remontem lokatorzy musieli wyprowadzić się z budynku. - Większość mieszkańców z tego budynku mieszka dalej na terenie Pragi Północ, głównie w naszym nowym budynku komunalnym na ul. Jagiellońskiej 47 - wyjaśnił Olszewski.

Burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki powiedział, że w budżecie zostało zabezpieczonych prawie 70 mln zł na remonty 18 kolejnych kamienic. - W ciągu trzech lat będą one zrewitalizowane. W programie rewitalizacji w sześciu etapach tych budynków jest 77, ale zakładam, że będziemy go poszerzać o kolejne kamienice - powiedział Zabłocki.

Władze Warszawy poinformowały również o otwarciu ofert na rewitalizację i modernizację Teatru Baj i przedszkola, które znajdują się przy ul. Jagiellońskiej 28. Inwestycja jest realizowana w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji prawobrzeżnej Warszawy. Wpłynęło pięć ofert, z cenami od 19 do ponad 44 mln zł.