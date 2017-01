Zakup nieruchomości biurowych o łącznej powierzchni blisko 6 tys. mkw. pod nową siedzibę UKS w Warszawie to jedna z największych transakcji z udziałem organów podatkowych na rynku biurowym.

- Cieszymy się, że udało się sfinalizować tak wymagający projekt, który należy do grupy wyjątkowych inwestycji rynkowych z udziałem inwestora instytucjonalnego. Sprzedaż biurowców przy Ciołka to jedna z tych transakcji, po zawarciu których dwie strony mają powody do zadowolenia - informuje Andrzej Wójcik, prezes zarządu Satoria Group SA.

- Po zakończeniu projektu planujemy podjąć kolejne kroki zmierzające do realizacji naszej strategii rozwoju związanej z segmentem biurowym. Zamierzamy między innymi nadal rozwijać potencjał inwestycyjny tego rejonu Woli, gdzie położone są obiekty biurowe należące do Grupy, ponieważ to dziś najgorętszy obszar rozbudowy w Warszawie – zapowiada Przemysław Jankowski, dyrektor obsługi nieruchomości w Satoria Group SA.

Biurowce, które stanowiły przedmiot transakcji usytuowane są w rejonie, który od dawna jest świetnie rozpoznawalnym adresem na instytucjonalnej mapie miasta, jako lokalizacja skupiająca szczególnie dużą liczbę jednostek administracji państwowej. Osiem budynków biurowych spółki Satoria Group rozmieszczonych wzdłuż ulicy Erazma Ciołka, niedaleko ulicy Górczewskiej oferuje łącznie ponad 20 tys. mkw. powierzchni. Ulokowały się w nich liczne instytucje oraz urzędy, a wśród nich m.in. Izba Celna, Izba Skarbowa, Prokuratura i Urząd Pracy.

Bartłomiej Zagrodnik, prezes zarządu Walter Herz (firma doradzała stronom w transakcji) przyznaje, że sprzedaż przez Satoria Group SA. nieruchomości biurowych przy ulicy Ciołka w Warszawie stanowi zwieńczenie kilkumiesięcznej pracy doradców firmy nad tą transakcją. - Ostatnie sukcesy w obszarze doradztwa na rzecz klientów instytucjonalnych to pomyślna prognoza w kontekście prowadzonych przez nas obecnie projektów z udziałem podmiotów państwowych – przyznaje Bartłomiej Zagrodnik.

Zapotrzebowanie na powierzchnię biurową zgłaszane przez podmioty państwowe motywuje Grupę Satoria do podjęcia kolejnych decyzji inwestycyjnych. W najbliższym czasie przy Ciołka 12A ruszy budowa kolejnego biurowca - C12A, który zaoferuje 9 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni użytkowej.

Rozwijający się rynek biurowy w Warszawie oraz powstająca druga linia metra wpływają na wzrost atrakcyjności lokalizacji przy skrzyżowaniu ulicy Górczewskiej i Ciołka. Biurowiec C12A zaoferuje bardzo dobre proporcje pomiędzy dogodnym położeniem, wysokim standardem biur i optymalną stawką czynszu. Powierzchnia typowego piętra wyniesie około 1500 mkw., a układ kondygnacji pozwala na łatwy podział powierzchni zarówno pod gabinety, jak i open space. Dodatkowym atutem lokalizacji będzie również zmodernizowana linia tramwajowa przy ulicy Obozowej oraz planowana stacja SKM.