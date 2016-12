Jak zauważa "PB", w trzecim kwartale 2016 r. w stolicy oddano do użytku tylko jeden biurowiec. Wystarczyło to jednak, by warszawski rynek przekroczył 5 mln mkw. powierzchni biurowej i dołączył do największych pod tym względem w Europie. Podobnym rozmiarem zasobów biurowych mogą się pochwalić Amsterdam, Kopenhaga, Dublin i Barcelona.

Joanna Kalinowska, dyrektor w dziale wynajmu powierzchni biurowych w CBRE, twierdzi, że dynamicznie rozwijająca się Warszawa przyciąga inwestorów z całego świata. Jej zdaniem stolica ma duży potencjał gospodarczy wsparty kapitałem ludzkim, jest przyjaznym miejscem do prowadzenia biznesu, a coraz większa dostępność wysokiej jakości biur sprawia, że przyciąga graczy dotąd w Polsce nieobecnych.

Z danych firmy Cushman & Wakefield wynika, że przez ostatnie cztery kwartały popyt netto na powierzchnię biurową w stolicy sięgnął 250 tys. mkw. Popyt ten powinien pozostać tak wysoki, póki Warszawa pozostanie interesującym miejscem dla firm z sektora usług finansowych i biznesowych i utrzyma się tu dostępność siły roboczej.