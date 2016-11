Na początku warto przypomnieć, że według prawa budowlanego to na Tobie spoczywa obowiązek utrzymania Twojego domu w należytym stanie technicznym – zwłaszcza od listopada do lutego, gdy budynek musi zmagać się z opadami deszczu i śniegu. Oznacza to, że oprócz ozdób świątecznych w okresie jesienno-zimowym powinieneś zadbać również o odśnieżanie dachu oraz usuwanie zwisających z niego sopli, brył lub nawisów śnieżnych – dlatego właśnie przygotowaliśmy krótkie kompendium.

Śnieg na dachu – jak go usuwać? Jak się przed nim chronić?

Zalegający na dachu śnieg to nie tylko przeszkoda w trakcie montowania ozdób świątecznych, lecz także poważne zagrożenie dla życia i zdrowia domowników. W zależności od konstrukcji dachu Twojego domu śnieg stanowi jednak mniejsze lub większe zagrożenie:

• dach o nachyleniu od 45 stopni – jedynie mała warstwa śniegu pozostaje na dachu, reszta spada samoistnie, w niewielkiej odległości od budynku;

• dach o nachyleniu od 30 do 45 stopni – w przypadku nasilonych opadów śnieg zamarza, a każda kolejna warstwa słabo wiąże się z poprzednią, w efekcie czego w pewnym momencie śnieg zsuwa się w dół i stanowi niebezpieczeństwo dla przechodniów;

• dach płaski – zalegający śnieg, który nie może zsunąć się samoistnie, po pewnym czasie narusza konstrukcję. Prowadzi to do poważnych uszkodzeń dachu.

Jak widać, im większy kąt nachylenia, tym lepiej dom znosi opady śniegu. Odśnieżanie bywa jednak konieczne niezależnie od konstrukcji domu, np. wówczas gdy śnieg jest bardzo wilgotny i szybko przywiera do powierzchni. Do wyboru masz wówczas dwie metody:

1) odśnieżanie samodzielne – przy nim należy pamiętać o wyborze odpowiedniego narzędzia. Na rynku dostępne są profesjonalne przyrządy służące do odśnieżania, jednak równie dobrze możesz użyć plastikowej łopaty. Przy samodzielnym usuwaniu śniegu uważaj na to, aby nie uszkodzić połaci dachu zbyt mocnym uderzeniem;

2) odśnieżanie profesjonalne – w przypadku szczególnie ubitego i grubego śniegu najlepiej jest skorzystać z pomocy profesjonalistów. Firmy zazwyczaj korzystają z cenników za metr kwadratowy dachu (od 2 do 6 zł/m2, w zależności od konstrukcji dachu) lub za godzinę pracy (30–300 zł/h, w zależności od użytego sprzętu).

Możesz również zainwestować w system zabezpieczeń przeciwśnieżnych. Podczas ich wyboru należy brać pod uwagę:

• kąt nachylenia dachu;

• powierzchnię dachu;

• jaką funkcję mają pełnić (zatrzymywać zsuwający się śnieg czy rozbijać go na mniejsze fragmenty?);

Do najpopularniejszych systemów na polskim rynku należą m.in.:

• płotki przeciwśniegowe – wykonane są z aluminium lub stali, przede wszystkim chronią rynny przed uszkodzeniem spowodowanym przez zsuwający się śnieg. Zalecane na dachach o dużym nachyleniu (kąt większy niż 40 stopni oznacza konieczność montażu większej liczby płotków);

• rozbijacze śniegu – powodują, że czapa śnieżna rozbija się na małe kawałki, dobrze sprawdzają się przy dachach o średnim nachyleniu;

• śniegołapy – zatrzymują zsuwający się śnieg, a tym samym chronią rynnę przed oberwaniem.

Jak zabezpieczyć drzwi zewnętrzne na zimę?

Oprócz odpowiedniego zabezpieczenia dachu na wypadek opadów śniegu należy również pamiętać o tym, by na zimę przygotować odpowiednio drzwi zewnętrzne. Dlaczego? Otóż słaba wentylacja domowa czy niedostateczne ogrzewanie budynku mogą powodować skraplanie się na powierzchni skrzydła wody, która następnie:

• przenika do zamka i powoduje jego zamarzanie;

• zmniejsza szczelność drzwi i osłabia ich izolację termiczną;

• w skrajnych przypadkach skutkuje wypaczeniem drzwi.

Już na etapie doprowadzania domu do stanu surowego zamkniętego można zabezpieczyć drzwi przed zamarzaniem dzięki:

• sprawdzeniu powłoki lakierniczej – uszkodzenia lub mikropęknięcia negatywnie wpływają na izolację drzwi;

• regulacji zawiasów/ościeżnicy od strony zamka – przez prawidłowo osadzone drzwi nie powinieneś czuć żadnych przewiewów. Zabieg należy powtarzać co sezon, po pierwszych spadkach temperatur, pod wpływem mrozu bowiem zarówno zawiasy, jak i drzwi nieznacznie zmieniają rozmiar.

Z kolei w sezonie zimowym należy pamiętać o tym, aby regularnie usuwać sprzed drzwi zewnętrznych nawet najmniejsze ilości śniegu – może on bowiem przedostawać się do uszczelek pod skrzydłami i powodować ich uszkodzenie (zwłaszcza przy roztopach).

Zabezpieczenie zamka w drzwiach zewnętrznych przed mrozem jest na szczęście znacznie prostsze. Wystarczy regularnie oliwić zamek substancją wskazaną przez producenta oraz zaopatrzyć się (na wszelki wypadek) w odmrażacz.

Dzięki tym poradom z pewnością przygotujesz swój dom do zimy i jedyne, czym będziesz się przejmował przed świętami, to odpowiednie ułożenie oświetlenia zewnętrznego oraz wybór lampek choinkowych…