Chmielna Business Center ma mieć 310 metrów wysokości (w tym 80-metrowy maszt), a to oznacza, że będzie wyższy o 73 metry od dotychczasowego najwyższego budynku stolicy – Pałacu Kultury i Nauki.

"Najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej stoi dziś w Londynie (The Shard – 309,6 m), a jeśli uwzględni się Brexit to znajduje się on we Frankfurcie i jest to 300-metrowy Commerzbank Tower. Najwyższym budynkiem Europy jest moskiewska Wieża Federacji (374 m), najwyższy budynek na świecie, Burdż Chalifa, mierzy 829 m", przypomina Gazeta.pl.

Prace budowlane mają się rozpocząć jeszcze w tym roku, a zakończyć w 2020 roku.

Chmielna Business Center zaprojektuje brytyjski architekt Norman Foster; autor m.in. siedziby Commerzbanku we Frankfurcie nad Menem i Metropolitan w Warszawie.

"Pozwolenie na budowę, które wydał stołeczny ratusz, nie jest jeszcze prawomocne. Inwestycji nie można rozpocząć przed jej uprawomocnieniem się, co potrwa przynajmniej dwa tygodnie, ale będzie znacznie dłuższe w razie oprotestowania decyzji", podaje Gazeta.pl.

Inwestycję chce zrealizować słowacki deweloper HB Reavis.