Niektórzy powątpiewali w to, aby lokale w programie Mieszkanie Plus kosztowały średnio 2,5-3,5 tys. złotych za mkw. Dla nich punktem odniesienia jest rynkowa średnia cena budowy mieszkania, a ta jest dwukrotnie wyższa od szacunków rządowych dla programu Mieszkanie Plus.

- To realne wyliczenia, jeśli weźmie się pod uwagę darmowy grunt i inne zwolnienia - mówi Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich i dodaje: "Już dziś niektórzy deweloperzy oferują mieszkania po 3,5 tys. zł za mkw., choć w mniejszych miejscowościach".

Zdaniem deweloperów rządowy program będzie oferował mieszkania w minimalnym standardzie, bez infrastruktury okołomieszkaniowej. Takimi lokalami nie będzie zainteresowana bogatsza część społeczeństwa. Ale przecież - jak podkreśla "GPC" - ma to być oferta dla tych, których nie stać na zaciągnięcie kredytu na mieszkanie.