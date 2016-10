17 miast w Polsce. Tutaj z nami są burmistrzowie niektórych z tych miejscowości, w których ten program również będzie realizowany, to jest pilotaż. Rozpoczynamy realizację programu Mieszkanie plus - mówiła premier.

Ten pilotaż, który dzisiaj zostanie uruchomiony, to jest oferta, którą kierujemy do polskich rodzin, do młodych ludzi, do średniej klasy, do wszystkich, którzy chcą mieć własne mieszkanie, potrzebują tego mieszkania, by myśleć o przyszłości swojej rodziny - zaznaczyła szefowa rządu.

Program jest pomyślany tak, żeby współpracować z samorządami przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego, realizować w bardzo krótkim czasie, bardzo szybko budowę mieszkań dla przeciętnej polskiej rodziny - powiedziała Szydło. Dodała, że program przeznaczony jest dla tych wszystkich, który dzisiaj marzą o własnych czterech ścianach, a ze względów finansowych ich na to nie stać.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wychodzi naprzeciw tym, którzy chcą inwestować, tym, którzy chcą realizować swoje marzenia. My pomagamy w realizacji tych marzeń, ale też wiemy doskonale, że sami tego nie jesteśmy w stanie zrobić, dlatego mamy wiarygodnych partnerów (...) to są samorządowcy sprawdzeni w działaniu, w skutecznym działaniu - podkreśliła Szydło. Mieszkanie plus staje się faktem, rozpoczynamy wielki program mieszkaniowy dla polskich rodzin, dla Polaków, dla tych, którzy marzą o mieszkaniu - wskazała.