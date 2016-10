"Jest szansa, że budzące emocje wątpliwości związane z tzw. dziką reprywatyzacją kamienic i gruntów w Warszawie, do których dochodziło w ostatnich latach, zostaną do końca wyjaśnione", informuje "Rzeczpospolita". W praktyce oznacza to, że wznowionych zostanie 28 spośród 41 śledztw poddanych analizie. Jedno z nich dotyczy np. kamienicy, którą odzyskało kilkanaście osób, w tym m.in. mąż obecnej prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Lustracja pokazała też, że blisko 70 proc. zbadanych spraw zawierało najróżniejsze błędy i nieprawidłowości, bo np. śledztwa umarzano przedwcześnie lub nie w ogóle ich nie wszczynano. Teraz postępowania mają być wznowione.