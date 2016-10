Zgodnie z porozumieniem, katowiccy policjanci i spółdzielcy mają wspólnie prowadzić działania służące poprawie bezpieczeństwa w mieście. Chodzi zarówno o akcje edukacyjne czy profilaktyczne na terenie osiedli spółdzielczych i całych Katowic, jak i działania służące rozwiązaniu konkretnych problemów na poszczególnych osiedlach, związanych z zakłócaniem porządku publicznego, porządku domowego czy z uciążliwym sąsiedztwem np. sklepu nocnego.

Liczymy na pomoc policjantów w ograniczaniu powstawania uciążliwych ognisk patologii społecznej, neutralizacji zarzewi konfliktów sąsiedzkich, mapowaniu zagrożeń przestępczych dla mieszkańców osiedli spółdzielczych, a także na współdziałanie w eliminacji przypadków przemocy domowej - wskazała prezes Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Krystyna Piasecka.

Spółdzielnia chce brać udział w akcjach i projektach policji, służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Katowic. Będziemy wymieniać się informacjami i wspólnie przygotowywać materiały edukacyjne. Policyjne informacje i komunikaty, ważne dla członków KSM, będą publikowane w naszej spółdzielczej gazecie, na stronie internetowej czy naszym profilu na Facebooku - dodała prezes.

Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Paweł Szeląg ocenił, że środowe porozumienie obu instytucji formalnie potwierdza dotychczasową współpracę, ale także rozszerza ją - nie tylko o działania edukacyjne.

Chodzi również o działania zmierzające do bezpośredniego reagowania na jakiekolwiek zagrożenia na terenie spółdzielni. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa to wiele osiedli (...) policja chce wchodzić w środowiska lokalne, chcemy wsłuchiwać się w głosy mieszkańców - i o to w tym porozumieniu chodzi - powiedział komendant.

Aby współpraca była skuteczna, do jej realizacji obie strony wyznaczyły konkretne osoby. "Z naszej strony wiodącym będzie pracownik odpowiedzialny do tej pory za pomoc członkom spółdzielni i relacje z wolontariatem, ale w tym projekcie będą uczestniczyć również samorządy i administracje naszych osiedli oraz pracownicy klubów spółdzielczych - poinformowała Piasecka.

Istniejąca od blisko 60 lat Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa skupia blisko 16 tys. członków. Jest największą spółdzielnią mieszkaniową w woj. śląskim i jedną z największych w Polsce. Zarządza 345 budynkami i prawie 19 tys. mieszkań, zlokalizowanych niemal we wszystkich dzielnicach Katowic, zamieszkanych przez ok. 40 tys. katowiczan. Do spółdzielni należą m.in. popularne katowickie osiedla: Gwiazdy, Giszowiec, Zawodzie czy osiedle Jerzego Kukuczki, a także najbardziej rozpoznawalne budynki - symbole Katowic, jak Superjednostka oraz Haperowiec.