Narodowy Program Mieszkaniowy tzw. program mieszkanie plus ma być kompleksowym dokumentem określającym kierunki polityki mieszkaniowej państwa w perspektywie średniookresowej. Dokument integruje sfery regulacyjne i finansowe, zawierając także rozwiązania instytucjonalne i proceduralne.

Narodowy Program Mieszkaniowy został zgłoszony jako jeden z projektów strategicznych realizujących Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Według informacji zaprezentowanych w czerwcu, gdy ogłoszono mieszkanie plus, program zakłada przede wszystkim powołanie Narodowego Operatora Mieszkaniowego. Operator przy wykorzystaniu zasobu gruntów publicznych m.in. gruntów Skarbu Państwa, będzie budował mieszkania dedykowane dla osób o umiarkowanych dochodach.

Operator ma też zająć się kwestią dostępu do mieszkań. Na podstawie zgłoszenia z odpowiednimi dokumentami, m.in. PIT, potencjalny najemca będzie otrzymywał punkty. Ma też nie być ograniczeń wiekowych, takich jak w przypadku programu MdM.

Z założeń programu wynika, że mieszkania będą dostępne w dwóch opcjach: na wynajem oraz na wynajem z dojściem do własności. Pierwsza z nich zakłada, że koszt wynajmu wyniesie od 10 do 20 zł za 1 m kw. (w zależności od lokalizacji). Jeśli najemca zdecyduje się wybrać drugą opcję, będzie musiał dopłacić do powyższego czynszu 20 proc.

W każdej chwili będzie można zrezygnować z opcji dojścia do własności. Wtedy najemca otrzyma zwrot 20-proc. nadpłaty. Ponadto - jeśli w trakcie najmu sytuacja materialna najemcy pogorszy się - będzie miał możliwość spłaty czynszu ze środków zgromadzonych na poczet własności.

Część mieszkań z programu mogłaby zostać przeznaczona dla najbardziej potrzebujących, którzy obecnie oczekują w kolejce na mieszkania komunalne.

Od grudnia ub.r. prowadzona jest kwerenda dotycząca gruntów Skarbu Państwa, na których będą mogły być budowane mieszkania w ramach programu mieszkanie plus.

Program ma też wspierać budownictwo na wynajem dla osób o niskich dochodach realizowane przede wszystkim przez samorządy lokalne – bezpośrednio lub we współpracy z innymi podmiotami (np. towarzystwami budownictwa społecznego, spółdzielniami mieszkaniowymi itp.).

Inną zawartą w programie propozycją jest wspieranie przez państwo oszczędzania na zakup, remont lub budowę prywatnego domu w ramach Indywidualnych Kont Mieszkaniowych.

Ma zostać stworzony system oszczędzania, którego uczestnicy będą mogli w bankach założyć rachunki z premią za systematyczne oszczędzanie. Zgodnie z zapowiedziami MIB, oszczędzać będzie można na różne cele mieszkaniowe: nie tylko na zakup czy budowę, ale także np. wkład własny przy zakupie nieruchomości na kredyt lub na wkład mieszkaniowy w spółdzielni czy tbs. Oszczędności będzie można wykorzystać także na remont czy wykończenie mieszkania.

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk zapowiadał, że pierwsze inwestycje w ramach programu rozpoczną się w 2018 r., a w 2019 r. pierwsi uczestnicy programu mieszkanie plus otrzymają klucze do mieszkań.