Tym razem Marzena Kruk walczy o odszkodowanie za działkę przy ul. Darłowskiej na warszawskiej Pradze. Prawo do roszczeń przejęła - TOK FM nie precyzuje w jaki sposób i czy za pieniądze - pod koniec 2014 roku. Co więcej poskarżyła się w sądzie na opieszałość władz stolicy w sprawie wydania decyzji w tej sprawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie przychylił się do tłumaczeń ratusza, który wyjaśniał, że jest to jedna z wielu podobnych spraw i wciąż zbierane są dokumenty. Zobowiązał władze stolicy do wydania decyzji w ciągu trzech miesięcy. Zaznaczył przy tym, że nie przesądza, czy roszczenie jest uprawnione. Wyrok jest nieprawomocny.

Kim jest Marzena Kruk? >>>

W tej chwili zespół prokuratorski w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie bada 40 spraw dotyczących reprywatyzacji w stolicy. Wśród nich jest 19 śledztw wcześniej umorzonych, jedno zawieszone i 20 spraw zakończonych odmową wszczęcia śledztwa.

Zespół prokuratorów w stołecznej prokuraturze regionalnej został powołany na początku września do zbadania postępowań prowadzonych w warszawskich prokuraturach od początku 1999 r. do 30 sierpnia 2016 r., które "zostały zakończone decyzjami o odmowie wszczęcia, o umorzeniu lub zawieszeniu w sprawach dotyczących tzw. reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie".