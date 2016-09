Średnia rentowność najmu na największych rynkach to około 5 proc., pokazują analizy Home Broker i portalu Domiporta.pl.

- Zapowiada się rekordowy rok, i to mimo czynników mogących osłabić popyt. Dopłaty do kredytów się kończą, o bankowe finansowanie jest coraz trudniej, do tego rząd szykuje program Mieszkanie Plus – wylicza Sławomir Horbaczewski, ekspert nieruchomościowy.

"Nowe lokale idą jak woda. To może być rekordowy rok", pisze też "Rzeczpospolita" i podaje, że w drugim kwartale sprzedano o 19 proc. więcej mieszkań niż przed rokiem (w największych miastach kraju), bo 15 tys. Podobnie było w pierwszym kwartale.

- Tylko w pierwszym kwartale tego roku na nowe mieszkania Polacy wydali w siedmiu miastach aż 3,6 mld zł. To najwyższy kwartalny wynik w historii – mówi Bartosz Turek, analityk Lion’s Banku.