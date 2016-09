Oszczędzaj podczas wyjazdu

1. Koniec z trybem czuwania

Wyłącz wszystkie urządzenia w domu, które na co dzień pracują w trybie czuwania: telewizor, konsolę, mikrofalówkę, dekoder czy router. Niech pracuje tylko lodówka. Reszcie urządzeń pozwól na urlop! Zdziwisz się, ile dzięki temu zaoszczędzisz na prądzie w czasie wyjazdu. Ten eksperyment spowoduje, że wyłączanie trybu czuwania wejdzie Ci w krew.

2. Zmień tryb pracy lodówki

Jeśli nie zostawiasz w lodówce żadnego jedzenia, ogranicz zużycie prądu. Nowe lodówki mają różne tryby pracy, które możesz dowolnie wybierać. Zazwyczaj dostępny jest też tryb minimalny - zmniejsza on zużycie energii w czasie nieobecności w domu, gdy lodówka jest prawie pusta. Niby mała rzecz, ale spore oszczędności.

3. Napraw kapiący kran

Przed wyjazdem koniecznie sprawdź, czy żaden kran, zawór ani rura nie przecieka. Kapiąca woda to największy wróg naszego portfela! Najskuteczniejszą metodą na oszczędzanie wody w czasie urlopu jest zakręcenie centralnych zaworów – pamiętaj o tym.

Zadbaj o bezpieczeństwo

4. Poproś znajomych o wizytę

Jeśli nie ma Cię długo w domu, to ktoś powinien odwiedzić mieszkanie i dać do zrozumienia potencjalnym włamywaczom, żeby mieli się na baczności. Złodzieje zawsze oglądają mieszkania przed planowanym rabunkiem, więc nie powinno się zostawiać im jasnych sygnałów - np. stosów listów wysypujących się ze skrzynki pocztowej. Jeśli nie masz możliwości, aby znajomi mogli w tym czasie odwiedzać Twoje mieszkanie, może warto pomyśleć o zainstalowaniu alarmu. To inwestycja, która może zapewnić Ci więcej bezpieczeństwa w wielu innych sytuacjach, kiedy nie będzie Cię w domu.

5. Trzymaj język za zębami w internecie

Coraz częściej popełniamy błąd informowania publicznie na portalach społecznościowych o naszym wyjeździe. Chcemy pochwalić się wakacjami i opisujemy szczegóły naszej wycieczki, łącznie z dokładnymi datami urlopu, np. na Facebooku. Niestety, potencjalny włamywacz może nie tylko obserwować nasze mieszkanie, ale i nasze profile w sieci. Nie ułatwiajmy mu zadania.

6. Zabezpiecz mieszkanie

Zamknij wszystkie okna – z jednej strony to oczywiste zabezpieczenie przed włamywaczami – otwarte okno ułatwia dostęp do mieszkania, z drugiej - warto o tym pomyśleć, by w razie deszczu czy burzy i jakichkolwiek strat, mieć pewność, że ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie. Dodatkowo warto zakręcić zawór gazu i ogrzewania. Lepiej odciąć wszelkie możliwe zagrożenia i cieszyć się urlopem.