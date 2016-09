Te tematy, które z mojego punktu widzenia dla rządu są najważniejsze, to jest przede wszystkim konsekwentna realizacja tych projektów społecznych, które myśmy już rozpoczęli poprzez 500 plus, a teraz mamy Mieszkanie plus. To jest ten projekt, na który ja będę w tej chwili kładła największy nacisk. Myślę, że to jest ten temat do końca roku. Do końca roku chcemy przyjąć projekt ustawy, wprowadzić już projekt tak, żeby od 2017 r. Mieszkanie plus zaczęło (się), żeby ludzie mogli się zapisywać w kolejce na swoje mieszkania - powiedziała Beata Szydło dziennikarzom na imprezie #tweetupMON.

No i oczywiście wielkie wyzwanie, mam nadzieję, że uda się je skutecznie zrealizować, czyli projekt program rozwoju - dodała.

Również szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk uznał w rozmowie z PAP Mieszkanie plus za priorytet. Mieszkanie plus na pewno będzie dla nas priorytetem. Jeszcze w lipcu powinny zostać opublikowane założenia stosownych projektów ustaw, a po wakacjach muszą być gotowe projekty ustaw. Przygotowaniem ich zajmuje się Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Tych projektów będzie w sumie około ośmiu, będą dotyczyć: spółdzielni mieszkaniowych, budownictwa socjalnego, komunalnego, wsparcia budownictwa mieszkaniowego, prawdopodobnie Prawa budowlanego - powiedział PAP.

Dopytywany o źródła finansowania tego programu, odpowiedział: System finansowania nie jest jeszcze idealnie dopracowany, ale mamy już pewne koncepcje. Przemyślany mamy już natomiast system włączenia gruntów Skarbu Państwa czy sposób prowadzenia inwestycji.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które odpowiada za realizację programu, wpisało do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projekt uchwały rządu ws. przyjęcia "Narodowego Programu Mieszkaniowego", czyli właśnie programu Mieszkanie plus.

Narodowy Program Mieszkaniowy ma być kompleksowym dokumentem określającym kierunki polityki mieszkaniowej państwa w perspektywie średniookresowej. Dokument integruje sfery regulacyjne i finansowe, zawierając także rozwiązania instytucjonalne i proceduralne. W ramach poszczególnych instrumentów przewidziano również bezpośrednie wsparcie inwestycji budowlanych. Dotychczas nie obowiązuje dokument tej rangi, który byłby poświęcony wyłącznie problematyce mieszkaniowej i który zawierałby wskazanie podstawowych problemów mieszkaniowych, sposobów ich rozwiązania oraz długoletnich celów do osiągnięcia - wskazało MIB.

Jak dodało, "wyróżnienie polityki mieszkaniowej dokumentem o tak wysokiej randze jest związane z faktem, że warunki mieszkaniowe społeczeństwa są ważnym wskaźnikiem określającym jakość życia. Poprawa tych warunków, szczególnie osób i rodzin o niskich i przeciętnych dochodach, przyczynia się do wzrostu spójności społecznej oraz oddziałuje na inne elementy polityki społecznej (rozwój postaw prodemograficznych, poprawa warunków zdrowotnych, poprawa możliwości edukacyjnych, wzrost mobilności na rynku pracy itp.)".

W ramach projektu - jak czytamy - planowanych jest wiele działań i instrumentów o charakterze legislacyjnym i finansowym. Najważniejsze planowane działania dotyczą powołania Narodowego Operatora Mieszkaniowego, który z wykorzystaniem zasobu gruntów publicznych (zgromadzonych w planowanym do powołania Narodowym Funduszu Mieszkaniowym) będzie budował mieszkania na wynajem (w tym z opcją dochodzenia do własności) przeznaczone dla osób o umiarkowanych dochodach.

Kolejny punkt to wsparcie budownictwa na wynajem dla osób o niskich dochodach (społeczne budownictwo czynszowe) realizowane przede wszystkim przez samorządy lokalne – bezpośrednio lub we współpracy z innymi podmiotami (np. towarzystwami budownictwa społecznego, spółdzielniami mieszkaniowymi itp.)

Następne dotyczą: stworzenia systemu wsparcia regularnego oszczędzania na cele mieszkaniowe; wsparcia remontów i termomodernizacji zasobów mieszkaniowych; zmiany w regulacjach wpływających na możliwość budowania nowych mieszkań oraz właściwego gospodarowania istniejącym zasobem (m.in. regulacje cyklu inwestycyjno-budowlanego, prawo mieszkaniowe).

Poszczególne projekty - jak zapowiedziano - będą koordynowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, we współpracy z innymi organami władz publicznych oraz innymi podmiotami (np. Bank Gospodarstwa Krajowego).

"Narodowy Program Mieszkaniowy przewiduje średniookresowy horyzont realizacji poszczególnych działań i instrumentów (docelowo do 2025-2030 r.). Nie oznacza to jednak, że poszczególne działania i instrumenty nie będą podlegały wcześniejszej weryfikacji pod kątem ich efektywności w osiąganiu założonych celów Programu" - czytamy.

Jednocześnie poinformowano, że wraz z przyjęciem Programu planuje się przyjęcie systemu wdrażania i monitorowania poszczególnych rozwiązań, w tym powołanie Krajowej Rady Mieszkaniowej jako organu doradczego przy premierze, który będzie: oceniać informacje z realizacji działań w ramach Programu, rekomendować zmiany programowe i legislacyjne związane z wykonywaniem Programu oraz przedstawiać analizy i opinie nt. stanu mieszkalnictwa oraz polityki mieszkaniowej państwa. (PAP)