Radosław Bieliński, dyrektor ds. komunikacji, rzecznik Dom Development SA.

Dom Development proponuje swoim klientom liczne programy wsparcia podczas całego roku. Są to m.in. specjalne upusty cenowe, atrakcyjne ceny programów wykończeniowych czy bony na zakupy materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych.

Nikodem Iskra, prezes Murapol SA

Przygotowując ofertę mieszkań oraz podejmując działania wspierające klientów w podejmowaniu decyzji zakupowych, dokładamy wszelkich starań, aby były one atrakcyjne przez cały rok. Temu służy zarówno umożliwienie klientom na wczesnym etapie budowy inwestycji wpływanie na układ nabywanego mieszkania, jak i przygotowanie wirtualnych kart mieszkań, które pozwalają na spacer po lokalach i całych inwestycjach. Ponadto w okresie przedświątecznym bardziej skupiamy się na przekazywaniu klientom mieszkań, niż na prowadzeniu akcji promocyjnych oraz aktywnej ich sprzedaży.

Zbigniew Juroszek, prezes ATAL SA

Nie przewidujemy aktywności marketingowej związanej bezpośrednio z okresem świątecznym. ATAL koncentruje swoje działania marketingowe głównie wokół konkretnych inwestycji. Wynika to z faktu, że każde osiedle jest inne, a tym samym skierowane do różnych grup odbiorców. W związku z tym działania promocyjne również muszą być dostosowane do ich specyfiki. Natomiast terminy poszczególnych akcji promocyjnych są powiązane z wejściem do sprzedaży poszczególnych projektów. Okres świąteczny to czynnik zdecydowanie mniej istotny w kontekście prowadzonych przez ATAL działań marketingowych.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper

Zazwyczaj nie przygotowujemy specjalnych propozycji na okres świąteczny. Nasza oferta jest stała, a promocje dotyczą konkretnych mieszkań. Aktualnie klienci szczególną uwagę powinni zwrócić na nasze dwie wyjątkowe wrocławskie inwestycje.

Aleksanda Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Skanska Residential Development Poland

Staramy się, by nasza oferta była atrakcyjna dla klientów przez cały rok. Na bieżąco odpowiadamy na zmieniającą się sytuację rynkową i oczekiwania nabywców naszych mieszkań. Jesteśmy blisko ich potrzeb dotyczących własnego mieszkania nie tylko w okresie świątecznym. Aktualnie w sprzedaży są Osiedle Mickiewicza, Park Skandynawia, Jaśminowy Mokotów i Holm House.

Marcin Komuda, kierownik biura sprzedaży Profbud

W tym okresie planujemy rabaty na wybrane mieszkania 4- i 5-pokojowe. Ponadto, w zależności od inwestycji prowadzimy Dni Otwarte, podczas których Klienci mają możliwość sprawdzić rozkłady mieszkań i uzyskać atrakcyjne zniżki. Z tej okazji urządzamy również ciekawe i angażujące atrakcje dla całej rodziny tj. konkursy z nagrodami czy warsztaty kreatywne dla dzieci. Zależy nam, abyśmy byli postrzegani jako deweloper, który wchodzi w interakcję z Klientami i lokalną społecznością.

Krzysztof Foder, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Dodatkowe działania promocyjne w związku z okresem świątecznym, nie stanowią w naszym przypadku priorytetowego instrumentu wspierającego sprzedaż. Funkcjonujemy zgodnie

z całorocznym harmonogramem i mamy na uwadze aktualną sytuację rynkową, dlatego w ciągu całego roku organizujemy promocje dla klientów. Tego typu działania związane są przede wszystkim z terminami wprowadzania do sprzedaży nowych projektów mieszkaniowych. Planujemy również inne aktywności, m.in. dni otwarte, czy wydarzenia adresowane do społeczności lokalnych. Stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość oferty, obsługę klienta oraz informowanie o nowych inwestycjach realizowanych przez Bouygues Immobilier Polska.

Roma Peczyńska, dyrektor e-marketingu RED Real Estate Development, marketing manager Red Park

W październiku w Nowej Papierni w promocyjnej cenie można było kupić apartamenty 3-pokojowe. Ceny zaczynały się od 450 tys. zł za 60 mkw., a zniżki sięgały nawet 11 tys. zł. Teraz planujemy promocję na ostatnie studia i mieszkania 2-pokojowe. Ofertą promocyjną zostaną również objęte apartamenty z dużymi tarasami, z których rozlega się panoramiczny widok na Wrocław. Natomiast w Poznaniu nie przewidujemy żadnych promocji z okazji okresu przedświątecznego, ale przy zakupie mieszkania klienci niezmiennie mogą korzystać z bardzo dogodnej formy płatności 20/80. Zachętą do skorzystania z oferty Red Parku są również zewnętrzne, ogólnodostępne miejsca parkingowe na terenie osiedla. Poza tym ceny mieszkań są bardzo atrakcyjne i zaczynają się od 6,2 tys. zł za mkw. 2- i 3–pokojowe mieszkania z balkonami, tarasami lub ogródkami, powstające w trzecim budynku Red Parku, cieszą się dużym zainteresowaniem – 65 procent z nich już znalazło właścicieli.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

W zależności od inwestycji Home Invest szykuje ciekawe propozycje rabatowe dla klientów na wybrane mieszkania w okresie świątecznym. Szczegóły będą dostępne w naszych biurach sprzedaży.

Marek Szmolke, prezes Grupy Deweloperskiej Start

Przygotowujemy promocję -300 zł/m2 dla mieszkań 3-pokojowych w inwestycji przy ulicy Pszczelnej w Krakowie oraz promocję -100 zł/mkw. dla mieszkań parterowych w inwestycji przy ulicy Kurzei 4 w Krakowie.

Ewa Foltańska-Dubiel, prezes Grupy Deweloperskiej Geo

Nie przygotowujemy raczej takich propozycji. Dodatkowe promocje mają u nas związek z zakończeniem budowy inwestycji i organizacją dni otwartych.

Katarzyna Dębiak, specjalista ds. promocji i sprzedaży Osiedla Stara Cegielnia, HS Nieruchomości

W tym roku wyprzedziliśmy Mikołaja i przygotowaliśmy niezwykły prezent wcześniej! Do końca listopada Klientom, którzy kupią mieszkanie w II etapie inwestycji oferujemy weekendowy wyjazd. Wiemy, że poszukiwanie mieszkania to długa droga, dlatego chcemy dać chwilę wytchnienia i odpoczynku naszym przyszłym Mieszkańcom. Co ważne, to oni zdecydują, gdzie spędzą dwa dni relaksu. Warto się spieszyć – oferta cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a mieszkań jest tylko 6!

Dla zainteresowanych mieszkaniami dwupoziomowymi również przygotowaliśmy specjalny rabat, o którym więcej w biurze sprzedaży.

Filip Rybacki, prezes spółki Dzisiejszy Dom, realizującej inwestycję MINIMAXY we Wrocławiu

Cena mieszkań w inwestycji Minimaxy, powstającej przy ul. Zarembowicza we Wrocławiu, jest stała i wynosi 158,5 tys. zł netto. W przypadku mieszkań z antresolą cena metra kwadratowego wynosi ok. 4,9 tys. zł. Przed świętami będzie jednak jeszcze taniej. Z myślą o naszych klientach udzielamy rabatu w wysokości 5 tys. zł netto. Dużym plusem tych mieszkań jest nie tylko ich bardzo optymalny metraż, czy dająca dodatkowe możliwość antresola, ale także 5-metrowy balkon. Tym samym użytkownicy zyskują dodatkową powierzchnię. Mikroapartamenty są atrakcyjniejsze cenowo od innych mieszkań dostępnych na rynku, ponieważ z uwagi mniejszą powierzchnię są relatywnie tańsze, także od standardowych kawalerek.

Łukasz Matusak, Development Director Tocton

Niedawno zakończyła się niezwykła promocja, dzięki której nabywcy pierwszych 10 apartamentów mieli szanse na rabat w wysokości 20 tysięcy zł. Nasza oferta została bardzo ciepło przywitana przez Klientów i cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego nie wykluczamy powtórzenia jej w kolejnych miesiącach. Warto być na bieżąco z naszymi kanałami social media i stroną www, gdzie na informujemy o postępach na budowie i aktualnościach z biura sprzedaży!

Niewątpliwie czas świąteczny jest niezwykły – pozwala odetchnąć i nabrać dystansu, a jednocześnie koniec roku sprzyja podsumowaniom i planowaniu działań na kolejne lata. Mamy w zamyśle nowe projekty i wyzwania, dlatego z pewnością zaskoczymy klientów w 2019 roku!