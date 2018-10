W wielkiej płycie – piętro pierwsze i drugie

Na osiedlach z lat 70. i 80. ubiegłego wieku, to wcale nie najwyższe piętra cieszą się największym wzięciem. Agata Polińska z serwisu Otodom: – Wysokie piętro na osiedlu złożonym z samych wieżowców, z których każdy następny zasłania widok poprzedniemu, nie stanowi specjalnego atutu lokalu mieszkalnego. Dlatego na osiedlach pamiętających jeszcze czasy poprzedniego systemu największe zainteresowanie kupujących przykuwają zwykle mieszkania znajdujące się na piętrze pierwszym i drugim. Czasem trzecim.

Ceny lokali mieszkalnych na tych kondygnacjach uzyskują zwykle wyższe poziomy również w porównaniu do parteru. W tym przypadku duże znaczenie odgrywa ograniczona prywatność oraz względy bezpieczeństwa. Nawet na tzw. podwyższonym parterze często z ulicy widać, co dzieje się w takich mieszkaniach.

Wybrane oferty sprzedaży mieszkań usytuowanych powyżej 10. pietra

Miasto/Rejon/Piętro/Powierzchnia (mkw.)/Liczba pokoi/Cena (zł)

Warszawa Śródmieście 12 85,9 3 1 850 000

Nowe Bródno 16 104,0 4 859 000

Wola 13 91,0 4 783 000

Kraków Krowodrza 12 125,2 4 1 219 000

Krowodrza 13 i 14 87,0 3 850 000

Bronowice 12 63,6 3 667 695

Wrocław Centrum 16 92,8 4 1 002 240

Tarnogaj 17 119,1 5 976 210

Huby 17 108,7 4 891 422

Poznań ul. Bułgarska 15 83,7 4 519 126

Grunwald 14 83,5 4 517 700

Rataje 12 76,9 3 399 000

Opracowanie Emmerson Realty dla serwisu Otodom, na podstawie danych serwisu Otodom

Wyższe piętro, wyższa cena

W nowszym budownictwie sytuacja wygląda już zdecydowanie inaczej. We współczesnych budynkach to właśnie na wyższych kondygnacjach deweloperzy zwykle sytuują lokale o charakterze apartamentowym. To często lokale pokazowe, czyli swego rodzaju reklama całej inwestycji. Są to przeważnie mieszkania o większej powierzchni i wyższym standardzie. Takie nieruchomości są niejednokrotnie rozlokowane na dwóch piętrach. Wyższa cena jest także zazwyczaj powiązana z przynależącym do mieszkania przestronnym tarasem lub przynajmniej większym balkonem. Widok na całe osiedle, a nieraz i całą otaczającą dzielnicę przy niższej okolicznej zabudowie, sam w sobie stanowi już niekiedy wystarczający atut do podniesienia stawki za każdy pojedynczy metr kwadratowy powierzchni.

Trzeba jednak zaznaczyć, że deweloperzy mają również coś w zanadrzu dla amatorów mieszkania na parterze. Dzisiaj bardzo popularne jest dokładanie do tak usytuowanych lokali mieszkalnych małych ogródków, nawet o powierzchni zaledwie kilku mkw. Taka wydzielona i, co ważne, odpowiednio osłonięta przestrzeń może wynagrodzić mieszkanie na pierwszej, podstawowej kondygnacji.