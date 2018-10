Cena Czyni … Inwestora

Dwie szkoły

Zwolennicy lokowania oszczędności w nieruchomości dzielą się na dwie grupy. Przedstawiciele pierwszej z nich traktują taką inwestycję, jak długoterminowy depozyt w banku. W tym przypadku właściciel jest nastawiony na zarabianie na pobieranym co miesiąc czynszu z najmu. Do tego może jeszcze zyskać, gdy po upływie lat zdecyduje się sprzedać taką nieruchomość. Taka dodatkowa premia może wynikać ze wzrostu wartości mieszkania. Nieruchomości bowiem stanowią świetną formę ochrony kapitału.

Agata Polińska z serwisu Otodom podkreśla, że tezauryzacja to jedna z podstawowych funkcji nieruchomości. – Fakt, że ceny nieruchomości mają tendencję do wzrostu w miarę upływu czasu, sprawia, że stanowią one bardzo dobry sposób na "przechowanie" kapitału. Po prostu chronią go przed inflacją – zaznacza.

Inwestując w mieszkania na wynajem warto jednak mieć smykałkę do zarządzania. Trzeba bowiem poświęcić czas na przygotowanie lokalu do najmu, znaleźć właściwych najemców, którzy zechcą je wynająć za odpowiednią stawkę. Trzeba w końcu je raz na jakiś czas odświeżyć i raz na kilka lat przeprowadzić większy remont.

Nie wszyscy mają na to czas i nie wszyscy to lubią. Dlatego też w naszym kraju rośnie druga grupa domorosłych inwestorów, którzy wyszukują lokale mieszkalne nadające się na tzw. flipa. To określenie przywędrowało do nas zza oceanu. Oznacza transakcje polegającą na kupnie mieszkania – najczęściej z drugiej ręki, choć zdarzają się również transakcje mieszkaniami prosto od dewelopera – jego odświeżeniu i szybkiej sprzedaży. Oczywiście cała sztuka polega na tym, aby sprzedać odpowiednio drożej. Kluczowe znaczenie ma w tej sytuacji cena zakupu mieszkania. Chodzi o to, żeby kupić je jak najtaniej. Wówczas przebitka, a więc spodziewany zysk, będzie najwyższy.

Wybrane oferty sprzedaży najtańszych mieszkań z rynku wtórnego w Warszawie

Ulica Rejon Cena całkowita (zł) Cena (zł/mkw.) Powierzchnia (mkw.) Liczba pokoi Piętro

Ul. Kickiego Grochów 98 000 5 158 19 1 3

Ul. Pielgrzymów Rembertów 110 550 4 239 26 1 2

Ul. Kordiana Rembertów 111 000 4 269 26 1 1

Ul. Krochmalna Wola 140 000 5 185 27 1 10

Opracowanie Emmerson Realty dla serwisu Otodom, na podstawie danych serwisu Otodom

Cena Czyni … Inwestora

Rosnące zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości sprawia, że zwiększa się grono osób, które poszukując okazji starają się zdobyć mieszkanie w niekonwencjonalny sposób np. od komornika. W tym przypadku w grę wchodzi jednak licytacja. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości muszą więc stanąć w szranki z innymi chętnymi. A okazje się trafiają.

Przykładem może być kawalerka o powierzchni 26 mkw. usytuowana na drugim piętrze w bloku na Rembertowie przy ulicy Pielgrzymów, której cena wywoławcza to nieco ponad 110 tys. zł. Do tej kwoty nowy właściciel będzie jednak musiał doliczyć jeszcze koszty remontu. Atrakcyjna cena jak to zwykle bywa nie bierze się znikąd.

Podsumowując należy jednak zaznaczyć, że ze względu na rosnącą konkurencję trudno jest dzisiaj kupić mieszkanie na licytacji komorniczej za kwotę równą lub zbliżoną do stawki wywoławczej. Zwykle trzeba zapłacić więcej.