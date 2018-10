Według danych GUS za 2017 r., średnia powierzchnia mieszkania w Polsce wynosiła 74 mkw. a średnia liczba pomieszczeń 2,82. Analiza zachowań użytkowników serwisu domiporta.pl potwierdza zainteresowanie Polaków metrażem do 70mkw., ale jednocześnie sugeruje dążenie do większej liczby pomieszczeń na tej samej powierzchni.

Od 30 do 70 mkw.

Użytkownicy portalu domiporta.pl najczęściej poszukują lokali o metrażach od 30-50mkw. oraz 50-70mkw.. Oferty o takim metrażu stanowią 68 proc. najczęściej oglądanych w serwisie lokali. 35 proc. zapytań dotyczy mieszkań 30-50mkw., natomiast 33 proc. stanowią pytania o lokale 50-70 metrowe.

Preferencje dotyczące metrażu zmieniają się w zależności od województwa. Mieszkania o powierzchni od 30 do 50mkw. są najczęściej poszukiwane przez mieszkańców województw wielkopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie liczba zapytań o ten metraż wynosi ponad 40 proc. wszystkich pozostałych wyników. Z kolei mieszkania o powierzchni od 50m2 do 70mkw., są najbardziej poszukiwane w podlaskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, gdzie wyboru takiego metrażu dokonuje ponad 40 proc. użytkowników serwisu domiporta.pl.



Zapytania dotyczące największych apartamentów stanowią jedynie 8 proc. wszystkich pytań. Najbardziej zainteresowani mieszkaniami powyżej 100 metrów są mieszkańcy mazowieckiego i dolnośląskiego, ale nawet tam liczba zapytań nie przekracza 10 proc. Najmniej pytań o takie lokale jest w województwach świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim, gdzie odpowiadają one odpowiednio za 3 i 4 proc. wszystkich zapytań.

Wyniki nie powinien dziwić - najpopularniejsze wydają się mieszkania do maksymalnie 70 metrów. Taka powierzchnia umożliwi wygospodarowanie 3-4 pokoi. Zainteresowanie metrażami od 30 do 70 mkw. potwierdza również średnia kwota kredytu mieszkaniowego za 2018 rok - 239 tys. zł (według danych BIK) - co umożliwia zakup lokalu o takiej powierzchni. Ale to co Polaków interesuje najbardziej to nie większa liczba metrów, ale większa liczba pomieszczeń. Wystarczy przyjrzeć się zapytaniom dotyczącym liczby pokoi.

Polacy chcą więcej pokojów

3,82 - wynosiła średnia liczba pomieszczeń w mieszkaniach Polaków w 2017 roku według GUS. Za pomieszczenie Główny Urząd Statystyczny uznaje również kuchnie, stąd można wyciągnąć wniosek, że faktyczna liczba pokojów wynosi 2,82. W tym miejscu warto również dodać, że salon z aneksem jest liczony jako jeden pokój ponieważ nie jest ono - oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami sięgającymi od podłogi do sufitu - według definicji GUS.



Polacy szukają najczęściej mieszkań dwu- oraz cztero- i więcej pokojowych - wynika z analizy zachowań użytkowników serwisu domiporta.pl. 32 proc. wszystkich zapytań o mieszkania dotyczy lokali mających dwa pokoje. Na drugim miejscu są mieszkania cztero- i z większą liczbą pokoi, których szuka 30 proc. użytkowników.





Dopiero rozwarstwiając badania na województwa można dostrzec różnice w preferencjach mieszkaniowych. Niemal połowa mieszkańców zachodniopomorskiego (47 proc.) poszukuje mieszkań dwupokojowych. Ale w niemal połowie województw najchętniej poszukiwanym lokum pod kątem liczby pokojów są mieszkania czteropokojowe oraz większe. Natomiast mieszkania trzypokojowe najchętniej są wyszukiwane w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i świętokrzyskim.



Kawalerki, choć w żadnym z województw nie są najczęściej poszukiwane, to można zauważyć, że województwach południowo-wschodnich są zdecydowanie częściej wybierane. Tylko w podkarpackim i lubelskim liczba zapytań o kawalerki przekracza 20 proc.



Porównując ze sobą średnie wyniki najchętniej wyszukiwanych metraży z liczbą dostępnych pokoi można dostrzec, że Polacy szukają maksymalnej liczby pomieszczeń w jak najmniejszych metrażach. Za taką sytuację może odpowiadać dostępna oferta deweloperów oraz możliwości finansowe Polaków, którzy nie mogą sobie pozwolić na mieszkania większe niż 70m2, a jednocześnie chcą dysponować jak największą liczbą pomieszczeń.