Aby sprawdzić, ile czasu trwa wykończenie mieszkania analitycy domiporta.pl wzięli pod uwagę lokal kupiony na rynku pierwotnym o powierzchni ok. 60 mkw., który jest przeznaczony dla rodziny 2+1. Do wyboru mamy kilka opcji - zatrudnić architekta i ekipę wykonawczą, zdecydować się na wersję "pod klucz" od dewelopera lub wykańczać samemu. Niezależnie od tego, na jakie rozwiązanie się zdecydujemy, poszczególne etapy będą podobne, różnić się będą tylko koniecznością naszego zaangażowania w prowadzone prace.



Uzgodnienie projektu wykończenia i urządzenia mieszkania

Zazwyczaj potrzebne są 2-3 spotkania, aby powstał projekt koncepcyjny (zawiera zwykle rzuty płaskie na których pokazany jest układ funkcjonalny naszego mieszkania), a potem wykonawczy (zawarte są w nim m.in. wytyczne dla fachowców odnośnie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz rysunki zabudowy kuchennej). Opracowanie tych projektów zajmuje nie mniej niż 4 tygodnie.

Wybór ekipy budowlanej

Na dobrą ekipę czeka się nawet kilka miesięcy, gdyż wielu fachowców wyjechało za granicę. Wiele jest też przypadków przerywania już rozpoczętych prac, kiedy to właściciel mieszkania zostaje na przysłowiowym lodzie. Dlatego, gdy część prac planujemy powierzyć specjalistom, musimy zacząć ich poszukiwać z dużym wyprzedzeniem. O sprawdzoną ekipę możemy zapytać wśród znajomych i rodziny, w mediach społecznościowych, bądź przejrzeć ogłoszenia firm wykończeniowych. Takich kłopotów unikniemy, gdy wybierzemy wersję pod klucz u dewelopera, który współpracuje z firmami remontowymi i to nim spoczywa obowiązek sprawdzenia ich dostępności, a potem kontrola przeprowadzanych przez nich prac. Również architekci współpracują z zaprzyjaźnionymi fachowcami, co może ograniczyć ryzyko, że "fachowcy" znikną z dnia na dzień.

Dostawa materiałów

Są materiały, które teoretycznie możemy otrzymać "od ręki", czyli w ciągu kilku dni od zamówienia, ale raczej trzeba się liczyć z tym, że będziemy musieli poczekać kilka tygodni, nawet kilka miesięcy. Dotyczy to w szczególności produktów rzadkich, sprowadzanych z zagranicy czy zamawianych w wersji niestandardowej. Nawet 16 tygodni czeka się na meble kuchenne, gdy wybierzemy na przykład droższe szafki z frontami w wersji fornirowanej. W cierpliwość trzeba się też uzbroić przy zamawianiu podłogi ściąganej z zagranicy. Odbierzemy ją zwykle nie szybciej niż po 8 tygodniach. Na drzwi wewnętrzne dopasowane do naszych wymagań zarówno pod względem wymiarów, wykończenia, kolorystyki, jak i wyposażenia poczekamy od 6 do 8 tygodni. Podobny jest czas oczekiwania na zamawiane z katalogu płytki zagraniczne. Jeśli chodzi o wyposażenie łazienki to, gdy zamarzy się nam wanna z hydromasażem lub nietypowa kabina prysznicowa poczekamy na dostawę od 4 do 5 tygodni.

Prowadzenie prac budowlano-wykończeniowych

Wraz z dostawą materiałów w mieszkaniu powinna pojawić się ekipa fachowców, która - jeśli to konieczne - wyburzy i postawi nowe ścianki działowe, przesunie w odpowiednie miejsca punkty elektryczne, a także instalacji wodno-kanalizacyjnej. Potem prowadzone będą kolejne prace związane z wykończeniem łazienki, układaniem podłóg, montażem mebli kuchennych (wraz z wbudowanym sprzętem AGD) i drzwi wewnętrznych. Poza tym instalowany będzie osprzęt elektryczny i lampy. Na koniec po odbiorze wszystkich prac i wykonaniu poprawek, ustawiane będą zamówione wcześniej meble w salonie i sypialniach. Jak sprawdził serwis domiporta.pl na ten proces zarówno deweloper, jak i firmy współpracujące z architektem przewidują zwykle od 10 do 12 tygodni.

Co wydłuża proces wykańczania mieszkania

Wykończenie mieszkania w średnim standardzie "pod klucz" zajmuje około 10-12 tygodni, przy założeniu, że klient nie wprowadza dodatkowych zmian w układzie lokalu - wyjaśnia Wioletta Ciężar, koordynator sprzedaży Ronson Development. Czas ten się jednak wydłuży, gdy inwestor decyduje się na przestawianie ścian wewnętrznych lub montaż drogich instalacji (np. klimatyzacji lub inteligentnego domu). W tym drugim przypadku może pojawić się problem z dostępnością podwykonawców. Dodaje też, że im szybciej kupujący zdecyduje się na podpisanie umowy z deweloperem i firmą wykańczającą mieszkanie, tym szybciej się wprowadzi. Podczas budowy można bowiem od razu wprowadzić zmiany w układzie ścian, przygotować projekt aranżacji wnętrza oraz dokonać wyboru materiałów i zamówić je.

Jeśli zatrudniamy sami różne ekipy do poszczególnych prac, dużym problem jest kontrola rzetelności ich wykonania. Jedni fachowcy zrzucają odpowiedzialność na następnych, w efekcie trzeba poprawiać niedoróbki, a to skutkuje przedłużeniem się wykończenia mieszkania.

Michał Matejczyk general manager z zespołu Suma Architektów zwraca też uwagę, że podczas wykańczania mieszkania bardzo ważne jest umiejętne zarządzanie całym procesem. Jego zdaniem - koordynacja prac i dostaw materiałów pozwala uniknąć zbędnych przestojów. Ponadto, tylko współpraca ze sprawdzonymi ekipami zapewnia wykonanie w wysokiej jakości prac przy założonym budżecie.

Wprowadzamy się

Jak sprawdził serwis domiporta.pl, gdy wybierzemy współpracę z architektem i jego zaufaną ekipą lub wykończenie "pod klucz" przez dewelopera najprawdopodobniej uda nam się wprowadzić do urządzonego mieszkania po około 10-12 tygodniach. Jest to oczywiście czas orientacyjny, który może ulec skróceniu lub wydłużeniu. Jeśli zaś będziemy robić większość prac sami lub ze znajomymi fachowcami, to rzadko kiedy udaje się zakończyć prace w przewidzianym terminie. Nawet jeśli mamy 2 pewne doświadczenie w wykonywaniu niektórych prac, to i tak w pojedynkę nie będziemy w stanie zrobić ich tak sprawnie jak grupa fachowców. Jedynym atutem tego rozwiązania są mniejsze koszty prac, więc można to rozważyć, gdy mamy ograniczony budżet na całe przedsięwzięcie.