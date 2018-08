Redakcja Dziennik.pl

Czynsz najmu

Najpopularniejsze jest obecnie wyszukiwanie ofert mieszkań do wynajęcia w internetowych serwisach – różnych dla różnych miast. Najłatwiej oczywiście po wybraniu ogólnych parametrów mieszkania posortować po cenie najmu. I tutaj może być spora niespodzianka, bo w części miast podawany jest czynsz najmu wraz ze wszystkimi opłatami, a w innych regionach jest to wyłącznie “odstępne”. W tym drugim przypadku najemca będzie również opłacał inne koszty mieszkania, odstępne jest wyłącznie kwotą za najem, bez rachunków za media.

Jeżeli czynsz jest znacząco niższy niż innych, podobnych ofert, należy dokładnie przeczytać ogłoszenie i zapytać, co jeszcze będzie kosztem najemcy.

Opłaty za media i do wspólnoty

W zależności od tego, jak strony najmu się umówią, do płacenia bieżących rachunków może być zobowiązana jedna lub druga strona. Często za zużycie obliczane na podstawie liczników płacą najemcy (prąd, gaz), a opłaty za te rozliczane rzadziej i przez wspólnotę lub spółdzielnię (woda, ciepło, śmieci) ponosi właściciel. Ale możliwe są też inne wersje, jak wspomniane już wyżej “wszystko po stronie najemcy” lub dokładnie odwrotne.

Jeśli najem ma trwać rok i dłużej, to warto aby najemca miał swoje umowy z dostawcami prądu czy gazu. Ma wtedy dokładne rozliczenie zużycia i nie ma problemu z nadpłatami i niedopłatami na koniec umowy. Wszyscy dostawcy energii umożliwiają też już zdalne zawieranie umów.

Kablówka, internet

Szybki dostęp do sieci jest coraz bardziej kluczowy – może zastępować nawet telewizję. Internet to często oferta lokalnych firm, ale już przy ofercie telewizyjnej jest wielki wybór. Pakiety, warianty, promocje – lepiej, aby ten, kto ma korzystać wybierał sam.

Na podstawie i na czas trwania umowy najmu operatorzy bez problemów zawierają umowy na dostawę mediów elektronicznych. Ze względu na wybór częściej w ofertach najmu jest internet, niż całe pakiety cyfrowe – szczególnie przy najmie powyżej roku. Dobrze jest jednak, aby w umowie lub innym dokumencie (np. protokole przekazania mieszkania) właściciel wyraził zgodę na doprowadzenie nowego kabla do mieszkania, ze względów czysto technicznych – może jest już jakaś instalacja lub przygotowane na nią miejsce.

Najem mebli i inne usługi

Najem jest rozwiązaniem elastycznym: pozwala dość szybko i stosunkowo tanio zmieniać mieszkania, przenosić się, poznawać własne preferencje. Coraz częściej ze względu właśnie na wygodę wiąże się z innymi usługami. W Polsce tradycyjnie mieszkania na wynajem "z rynku" są umeblowane, ale to też się powoli zmienia. Jeśli nie chcemy kupować swoich mebli, można je wynająć i użytkować. Coraz częściej też można znaleźć w pakiecie z najmem pokoju sprzątanie części wspólnych: kuchni, łazienki, jadalni - za dodatkowymi opłatami można usługę rozszerzać. Ubezpieczenie mieszkania może też mieć bardzo przydatne w awaryjnych sytuacjach opcje, ale z reguły nie obejmuje rzeczy najemcy i jego OC.

Niektóre mieszkania mają przygotowany "pakiet powitalny" – informację o samym mieszkaniu, instrukcje obsługi sprzętów, ale i przydatne wskazówki dotyczące otoczenia: apteki, parkingi, sklepy całodobowe, wyjątkowo przydatne lub ciekawe miejsca w okolicy.

Jasne ustalenia – dobry początek

Szukając mieszkania i omawiając zasady najmu ustalajmy dokładnie, co jest już do dyspozycji i bezpłatnie, a za co będzie trzeba płacić dodatkowo i regularnie. Z doświadczenia członków Stowarzyszenia Mieszkanicznik wynika, że jasne zasady pozwolą łatwiej funkcjonować w ramach umowy najmu i w danym mieszkaniu. Najemcy często nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości w długim terminie, a oferty mogą się znacząco różnić. Warto rozmawiać o tym na samym początku najmu.