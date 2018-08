Redakcja Dziennik.pl

Nieruchomość od dewelopera daje trudną do zdefiniowania satysfakcję bycia pierwszym mieszkańcem, można je zaaranżować według własnego pomysłu, a jego koszty utrzymania są zwykle niskie. Za to lokal z rynku wtórnego można kupić "od ręki", prawdopodobnie będzie miał w okolicy dojrzałą infrastrukturę, no i zazwyczaj jest tańszy w zakupie.

Cztery powody, dla których warto kupić mieszkanie z rynku pierwotnego lub wtórnego



Rynek pierwotny

Większe możliwości aranżacyjne – kupujący sam decyduje, jak będzie urządzone jego mieszkanie

Nowoczesne sąsiedztwo - wiele nowych osiedli jest budowanych pośród innych nowych osiedli o wyższej estetyceNiższe koszty utrzymania – nowe budownictwo zazwyczaj generuje niższe koszty związane z utrzymaniem nieruchomości

Lepsza infrastruktura osiedla – nowe bloki mają windy i garaże podziemne, do tego bardziej dopracowane klatki schodowe, komórki lokatorskie, a czasami zielone tarasy na dachach.



Rynek wtórnyGotowe rozwiązania - kupujący wybiera z mieszkań wykończonych w określonym standardzie, dzięki temu oszczędza czas

Unikalna lokalizacja - mieszkania z rynku wtórnego często są dostępne w miejscach, w których już żaden nowy budynek nie powstanie

Niższy koszt zakupu - nieruchomości z rynku wtórnego są zazwyczaj od 5-10 proc. tańsze

Rozbudowana infrastruktura okolicy – wokół starszych osiedli zdążyły powstać szkoły, przedszkola, a zasadzone w chwili budowy bloku drzewa mają już kilka metrów wysokości.

Zalety mieszkania z rynku pierwotnego

100 tys. mieszkań oddają w ciągu roku do użytkowania w Polsce deweloperzy i choć w ostatnich miesiącach liczba chętnych na nie nieco spadła, to nadal nowe mieszkania znajdują wielu amatorów. Jak wykazał sondaż przeprowadzony kilka lat temu przez TNS Polska, dla Polaków kupujących nieruchomość z rynku pierwotnego istotne jest to, że wszystko jest w budynku nowe, że nie trzeba martwić się o remonty i można samodzielnie decydować o wystroju.

To decydowanie o tym, jak będzie wyglądać mieszkanie ma bardzo duże znaczenie dla ludzi młodych, którzy nabywając swoje pierwsze mieszkanie chciałyby czuć się w nim jak najlepiej. Pozwala to dostosować lokal do potrzeb przyszłych mieszkańców, a przecież każda rodzina jest inna. Zupełnie inne oczekiwania będzie miała młoda para z małym dzieckiem, a inne doświadczone małżeństwo z dwójką nastolatków. Nowe mieszkania częściej wyposażone są w garderobę czy spiżarnię, a ich atrakcyjność podnoszą duże okna (czasami od samej podłogi aż do sufitu).

Wiele osób zwraca też uwagę na to, co widać poza mieszkaniem. Zakup mieszkania na rynku pierwotnym to często sąsiedztwo innych nowych budynków. Niektóre osiedla budowane są wg projektów znanych architektów i z dbałością o detale. Estetyczne rozwiązania cieszą oko i sprawiają, że mieszka się przyjemniej.

Życie ułatwiają też nowoczesne i funkcjonalne stosowane przez deweloperów. Nowe bloki wyposażone są w nowoczesne i bezawaryjne windy, komórki lokatorskie i podziemne miejsca parkingowe/garażowe. To ostatnie to ogromna zaleta szczególnie w dużych miastach i na zagęszczonych osiedlach, gdzie miejsc parkingowych zawsze brakuje.

W kontekście przyszłego życia i jego kosztów ważne są koszty utrzymania mieszkania. Nowe mieszkania oferują zwykle niższy czynsz (bo nie obciążają go składki na fundusz remontowy) i jednocześnie niższe rachunki, gdyż lepsza izolacja cieplna obniża zużycie ogrzewania.

Zalety mieszkania z rynku wtórnego

To, co podkreśla wielu kupujących mieszkania z drugiej ręki, to ich dostępność. Praktycznie dowolne mieszkanie (metraż, liczba pokoi, standard) można kupić od ręki. Mieszkania z rynku wtórnego są dostępne praktycznie w każdej dzielnicy i na każdym osiedlu, mamy więc pełną dowolność wyboru. Bez problemu znaleźć można mieszkanie w centrum, na obrzeżach, przy stacji kolejowej, w sąsiedztwie terenów zielonych – do wyboru do koloru. Na dodatek wiele lokalizacji jest unikalnych, w zabudowanych kwartałach miast nowe budynki już nie powstaną, a te z drugiej ręki zawsze będą do kupienia.

No i można kupić lokal gotowy do zamieszkania "od zaraz". Na rynku wtórnym znaleźć można mieszkania zaprojektowane i wyposażone na najwyższym poziomie, czasami łącznie ze sprzętem elektronicznym i dziełami sztuki.

W kontekście lokalizacji warto też zwrócić uwagę na dostępną infrastrukturę. Osiedla wybudowane kilkadziesiąt lat temu zdążyły już obrosnąć w sklepy, przedszkola, szkoły czy przychodnie lekarskie, a drzewa posadzone na początku ich historii mają rozłożyste korony i dają przyjemny cień.

Mieszkania z drugiej ręki są też zwykle tańsze. Średnio jest to 5-10 proc., przykładowo w pierwszym kwartale 2018 r. w Warszawie mieszkania z rynku wtórnego były tańsze od tych z pierwotnego o 4 proc., a we Wrocławiu o 10 proc. Kupując mieszkanie z drugiej ręki można także liczyć na negocjacje ceny, co dodatkowo prowadzi do obniżenia finalnej ceny.