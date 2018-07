Inwestowanie w mieszkanie, czyli dla każdego coś innego

Wybór mieszkania na cele inwestycyjne jest tak samo skomplikowany, jak szukanie lokalu dla siebie. Dlatego przed zakupem nieruchomości, która wydaje obiektywnie najatrakcyjniejsza, warto pomyśleć komu będziemy chcieli ją wynajmować. Punkt widzenia zależy bowiem od potrzeb potencjalnych najemców. Określenie grupy docelowej ułatwia poszukiwania lokalu i determinuje jego późniejsze przygotowanie. Innego mieszkania będą szukać rodziny z dziećmi, innego zapracowani single, a innego biznesmen na kontrakcie. Obecnie mieszkania najczęściej wynajmowane są przez studentów, młodych - rodziny i singli, których nie stać zakup własnego lokalu oraz firmy dla swoich pracowników lub pod działalność biurową.

Jakie mieszkania cieszą się największa popularnością?

- Inwestorzy szukają głównie mieszkań niedużych, ale funkcjonalnych - mówi Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w ECO-Classic. – W naszej najnowszej, gdańskiej inwestycji, na osiedlu Wolne Miasto, wybierają najczęściej mieszkania 1- lub 2- pokojowe, około 40 mkw. Taki format można stosunkowo szybko i niedrogo wykończyć, a dodatkowo jest atrakcyjny dla szerokiego kręgu potencjalnych najemców. Kawalerki cieszą się największym zainteresowaniem singli oraz młodych, bezdzietnych par. Dwa pokoje są interesujące dla rodzin, zwłaszcza z małymi dziećmi oraz pod wynajem dla pracowników firm.

- W naszych inwestycjach mieszkania pod wynajem kupują często osoby, które już same w nich mieszkają. Naszym zdaniem to najlepsza rekomendacja – dodaje Zuzanna Kordzi z

ECO-Classic.

Jak wynika z raportu "Property Index. Overview of European Residential Markets" w Polsce udział mieszkań pod wynajem w stosunku do ogółu lokali mieszkalnych wynosi 15,3 proc. To stosunkowo niewiele. Za naszą zachodnią granicą ponad 40 proc. osób żyje w wynajętych mieszkaniach. Proporcje te pokazują w jakim kierunku, wraz ze zwiększaniem się mobilności pracowników i wzrostem gotowości do podróżowania za pracą, może rozwijać się i polski rynek najmu.

Na biuro, sklep, usługi…

Atrakcyjną alternatywą dla zakupu mieszkania na wynajem jest inwestycja w lokal użytkowy, w którym najemca będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą. A potrzeby mieszkańców na nowych osiedlach są ogromne - oczekują rozrywki, punktów usługowych, miejsc, w których można odpocząć, umówić się na kawę, zjeść obiad z rodziną i przyjaciółmi, poćwiczyć czy np. zorganizować zabawę dzieciom. Atutami w przypadku nowych, nowoczesnych osiedli są również więc mała konkurencja, skala inwestycji i łatwy dojazd.

Zaletą kupna lokalu komercyjnego na wynajem jest długi okres obowiązywania umowy i brak konieczności jego aranżacji, gdyż o tę zadba najemca.