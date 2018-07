Na każdym rynku, niezależnie czy to branża nieruchomości, czy sprzęt AGD zasada jest jedna – sprzedający chce sprzedaż produkt jak najdrożej, kupujący natomiast chce go kupić jak najtaniej. A do negocjacji konieczne są konkretne argumenty, które pozwolą nam podwyższyć lub zbić cenę na swoją korzyść. Jakie więc argumenty mogą wykorzystać obie strony kupując lub sprzedając nieruchomość – niezależnie czy kupują na rynku wtórnym, czy pierwotnym? Odpowiada nasz ekspert – Tomasz Kolaszyński, Homescanner.pl.

1. Lokalizacja

Atrakcyjność położenia to praktycznie jeden z najważniejszych czynników, wpływających na cenę nieruchomości. Inne koszty w związku z jej zakupem poniesiemy w dużym mieście, jak Warszawa, Kraków lub Gdańsk, zupełnie inne natomiast będą w mniejszych miastach, jak Rzeszów czy Piła. Jeszcze inaczej ceny będą kształtowały się malutkich miejscowościach. Wpływ na ceny będą miały także takie czynniki, jak dostęp do morza, góry, mieszkanie w stolicy czy inne atrakcje, związane z miastem, w którym poszukujemy mieszkania.

2. Sąsiedztwo i otoczenie

Argument bezdyskusyjny – zanim w ogóle zdecydujemy się na zakup, koniecznie powinniśmy sprawdzić zarówno bliskie, jak i dalsze sąsiedztwo. Czystość na klatce schodowej będzie dla nas pierwszym sygnałem, czy warto rozważać daną nieruchomość. Ale warto również sprawdzić okolicę – czy wokół nie znajdują się takie "atrakcje", jak wysypiska śmieci czy zakłady przemysłowe. Jeśli nie będzie to przeszkodą dla zakupu, może być dobrym argumentem do obniżenia ceny. Ważna jest też bliskość kluczowych punktów oraz łatwy dostęp do komunikacji miejskiej - to z pewnością podniesie wartość nieruchomości.

3. Położenie (względem stron świata / kondygnacja)

Mieszkania z dobrą ekspozycją (południową czy południowo-wschodnią lub południowo-zachodnią) schodzą jak przysłowiowe "ciepłe bułeczki". Jeśli lubimy ciemne pomieszczenia i nie przeszkadza nam brak słońca, z pewnością będziemy mieli dobry argument do obniżenia ceny. W przeciwnym wypadku musimy przygotować się na większe koszty. Podobnie jest z kondygnacją. Mieszkanie na parterze może być tańsze, ale niekoniecznie. Gdy dodatkowo ma ogródek i znajduje się na strzeżonym osiedlu, argument bezpieczeństwa zostaje obalony. Jak więc widać – często cena zależna jest od połączeni kilku czynników.

4. Stan budynku

Mowa oczywiście o stanie technicznym. W tym przypadku ważna jest technologia budowlana i wykorzystane materiały, a także data powstania budynku, standard, czy w budynku jest wina. Jeśli budynek będzie w kiepskim stanie, z pewnością wpłynie to na nasz komfort i… wysokość opłat. Trzeba się bowiem liczyć, że fundusz remontowy będzie zdecydowanie wyższy niż w nowym budownictwie.

5. Standard nieruchomości

W tym przypadku sprawa jest jasna – jeśli mieszkanie będzie wymagać gruntownego remontu, z pewnością jego wartość rynkowa będzie dużo niższa niż mieszkania o podobnym metrażu, w tej samej lokalizacji, ale odnowionego i ciekawie zaaranżowanego. To jeden z głównych argumentów stosowanych podczas negocjacji na linii sprzedający – kupujący.

6. Plan (rozkład) pomieszczeń

Mieszkania o tym samym metrażu mogą się między sobą znacząco różnić pod kątem funkcjonalności i wielkości pomieszczeń. Zły rozkład może wręcz sprawiać, że mieszkanie może wydawać się znacznie mniejsze, a wartość użytkowa powierzchni dużo gorsza. Warto zwrócić uwagę czy korytarz to na przykład nie 1/3 całego mieszkania, jaka jest wielkość kuchni, łazienki, które ścianki można ewentualnie wyburzyć, gdybyśmy chcieli powiększyć któreś z pomieszczeń. Niefunkcjonalny rozkład sprawi, że trudniej będzie sprzedać właścicielowi mieszkanie, a tym samym stanowi dobry argument do negocjacji.

7. Metraż, a więc realna powierzchnia użytkowa

Zdarza się, że metraż podawany w ogłoszeniu to wielkość całkowita, a nie użytkowa nieruchomości. To może być dobra podstawa do negocjacji. Poza tym bardzo często przykładowo powierzchnia „pod skosami” jest liczona na korzyść sprzedającego. Warto więc pamiętać, że metraż przy skosach wliczany jest do powierzchni użytkowej wówczas, gdy skosy położone są na wysokości minimum 140 cm.

8. Czynsz i opłaty eksploatacyjne

Ostatni, ale nie mniej znaczący czynnik. Wizja niższych opłat przez kolejne miesiące może sprawić, że będziemy w stanie wydać więcej przy zakupie mieszkania. Wszystko jest kwestią kalkulacji, jednak mieszkania z wyższym czynszem są z pewnością mniej atrakcyjne dla kupującego.

Takich czynników, które mogą wpływać na wartość rynkową nieruchomości jest znacznie więcej, jednak te są kluczowe i nie warto o nich zapominać kupując nieruchomość. Dobry argument jest w stanie zdziałać cuda i znacząco obniżyć (ale także podwyższyć!) cenę mieszkania.