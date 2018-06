Przede wszystkim doświadczenie

Zakup mieszkania wiąże się z wieloma aspektami: rzetelnością, płynnością finansową, solidnością wykonania, terminowością, stylem projektowania czy obsługą posprzedażową. Jeśli decydujemy się na inwestycję dewelopera z dłuższą tradycją, możemy poznać odpowiedzi na każde z tych pytań.

– Firmom funkcjonującym od dłuższego czasu w jednym otoczeniu łatwiej jest prowadzić działalność. Lata praktyki na wrocławskim rynku deweloperskim pozwalają nam lepiej poznać tutejszego klienta, jego potrzeby i oczekiwania. Budujemy już od 22 lat. Przez ten czas zdążyliśmy zgromadzić cenne doświadczenie zarówno w projektowaniu i technologii budowania, jak i relacjach z klientami. Zbudowaliśmy też bazę zaufanych partnerów biznesowych i podwykonawców, co znacznie ułatwia pracę – wylicza Tomasz Bednarek, pracownik wrocławskiego dewelopera WPBM "Mój Dom" SA.

Solidność wykonania

Warto osobiście zobaczyć ukończone przez upatrzonego dewelopera inwestycje – zarówno te, które powstały stosunkowo niedawno, jak i te, które od daty oddania dzieli już ładnych parę lat. Takie rozeznanie pozwoli zweryfikować solidność wykonania danego budynku. Jeśli mamy taką możliwość, zabierzmy ze sobą osobę, która ma dużą wiedzę w zakresie budownictwa – profesjonalnego wykonawcę, eksperta nadzoru budowlanego, a nawet kogoś, kto niedawno kupował lokum od dewelopera. Jeśli nie możemy zasięgnąć porady profesjonalisty, z pewnością przyda nam się spojrzenie kogoś, kto niedawno przechodził przez proces decyzyjny i wie już, na jakie rzeczy zwrócić szczególną uwagę.

Odpowiedzialność

Dobry deweloper powinien przede wszystkim rozumieć miasto i czuć się odpowiedzialny za jego wygląd. Jego zadaniem jest głównie odpowiadanie na potrzeby przyszłych i aktualnych mieszkańców. Kiedy poszukujemy mieszkania w zabudowie wielorodzinnej, powinniśmy się upewnić, że w pobliżu znajdą się wielostanowiskowe miejsca parkingowe, pomieszczenia dla rowerów, przestrzenie wspólne i place zabaw. Istotne jest też zaprojektowanie otoczenia inwestycji – doprowadzenie drogi, nasadzenia zieleni czy nawet dopasowanie charakteru elewacji do wyglądu okolicy.

Relacja z klientem

Poświadczeniem, że mamy do czynienia z solidnym deweloperem, jest także przynależność do Polskiego Związku Firm Deweloperskich. To organizacja zrzeszająca inwestorów, którzy wykazują się rzetelnością w działaniu. Funkcjonuje już od 15 lat. Jedną z naczelnych inicjatyw PZFD jest Kodeks Dobrych Praktyk – dokument opracowany razem z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów regulujący zasady w relacji klient–deweloper. Co ważne, PZFD stawia sobie za cel dbałość o zaangażowanie i podejmowanie dialogu publiczno-prywatnego. Współpraca władz miasta i lokalnego biznesu jest konieczna, aby architektura była przede wszystkim użyteczna, a zakup inwestycji przemyślaną i sprawdzoną decyzją.