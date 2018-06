Oczywiście, gdy mówimy o dobrej lokalizacji, zawsze powinniśmy wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i preferencje – w końcu dla jednych będzie to centrum miasta, inni natomiast wybiorą daleką od zgiełku i hałasu okolicę pod miastem. Ważne jednak, aby nie zapominać o tym na etapie wyboru i pamiętać, aby standard i aranżacja mieszkania nie przysłoniła nam tego, co jest wokół niego.

Co powinniśmy wziąć pod uwagę szukając mieszkania, aby czuć się w nim dobrze? Mówi ekspert Tomasz Kolaszyński, twórca serwisu Homescanner.pl.

Lokalizacja nieruchomości to jeden z kluczowych czynników, analizowanych przy wyborze mieszkania lub domu. Polacy planujący kupić mieszkanie, najpierw wybierają okolicę, w jakiej chcą mieszkać, a dopiero potem patrzą, czy oferowane mieszkania mieszczą się w ich budżecie. W Europie częściej kolejność jest odwrotna – wynika z międzynarodowego badania "Finansowy Barometr ING". W ogólnie przyjętych normach dobra lokalizacja to z pewnością dobrze rozwinięta infrastruktura, miłe sąsiedztwo, bezpieczna okolica czy bliskość terenów zielonych. O czym jeszcze nie powinniśmy zapominać, wybierając mieszkanie czy dom na lata?

Lokalizacja mieszkania względem stron świata

To bardzo istotny czynnik, wpływający na nasz późniejszy komfort oraz funkcjonalność nieruchomości, często bagatelizowany na etapie zakupu. Myślimy "jakoś to będzie" – nic bardziej błędnego. Położenie względem stron świata wpływa na nasłonecznienie pomieszczeń, to zaś z kolei rzutuje na temperaturę panującą we wnętrzach oraz poziom naszego samopoczucia i energii.

Pomieszczenia od strony południowej są jasne i ciepłe, północ natomiast to zawsze mniej słońca, a tym samym zdecydowanie chłodniej i ciemniej w pomieszczeniu. Wschód i zachód dawkują promienie słoneczne w zależności od pory dnia. Jeśli jesteśmy ciepłolubni, a światło słoneczne napędza nas do działania – mieszkanie od strony północnej stanie się dla nas więzieniem. Jeśli unikamy słońca, a w ciemnych pomieszczeniach czujemy się najlepiej – wówczas będzie to idealny wybór.

Nie zawsze jednak przy zakupie mieszkania mamy możliwość takiego wyboru, który sprosta wszystkim naszym oczekiwaniom, dlatego warto ustawić sobie priorytety. Warto też sprawdzić na miejscu, jak słońce będzie operowało w mieszkaniu, które chcemy kupić i jak to wpłynie na nasz nastrój, rachunki i zdrowie.

Które piętro wybrać?

Tutaj przede wszystkim powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy mieszkać na parterze czy na piętrze. Parter ma niewątpliwie swoje zalety – szybki i łatwy dostęp do mieszkania (zwłaszcza dla osób starszych czy matek z wózkami), często też oferuje dostęp do ogródka przydomowego, który stanowi dużą wartość dodaną. Jednak parter to też strach przed włamaniem, gorszy widok z okna oraz słabsze nasłonecznienie. Mieszkania na parterze są więc często ciemniejsze i chłodniejsze.

Jeśli więc nie parter, to może piętro? Tylko które? Im wyższe piętro, tym niewątpliwie lepszy widok z okna, lepsze doświetlenie, mniejszy hałas oraz mniejszy ruch na klatce. Kłopoty zaczynają się dopiero w przypadku awarii windy, ale w końcu awarie nie zdarzają się na co dzień. Najwyższe pietra nie są też wskazane, gdy mamy lęk wysokości – wówczas widok zza okna może stać się naszą codzienną zmorą, a nie atrakcją. Najbardziej optymalne położenie to piętra środkowe, jednak i w tym przypadku każdy musi wybrać rozwiązanie najlepsze dla siebie.

Zwróć uwagę na najbliższą okolicę

Bezpieczeństwo, spokój, dobra komunikacja, bliskość sklepów i punktów usługowych oraz tereny zielone - to atrybuty najlepszej lokalizacji według większości osób, poszukujących mieszkania. Oczywiście tutaj również wszystko zależy od naszych potrzeb. Są osoby, które by mieszkać w ścisłym centrum gotowe są poświęcić spokój czy bliskość terenów zielonych. Inne natomiast wybiorą mieszkanie w odległej, za to w spokojnej i bezpiecznej dzielnicy, blisko lasu. Wszystko zależy od tego, jaki styl życia prowadzimy, gdzie pracujemy, czy mamy rodzinę i czego oczekujemy na co dzień.

Sprawdź sąsiedztwo

Mam tu na myśli zarówno to bliskie, jak i dalsze – wokół całego budynku. Warto przed zakupem sprawdzić, czy na klatce nie ma śmieci, pustych butelek po alkoholu, zerknąć na tablicę informacyjną w poszukiwaniu zadłużonych mieszkań. Dobrze jest też zamienić kilka słów z mieszkańcami. Koniecznie też powinniśmy rozejrzeć się szerzej – czy w okolicy nie ma żadnych hałaśliwych zakładów przemysłowych, ubojni, przedsiębiorstw budowlanych czy chemicznych. Nie zapominajmy również o sprawdzeniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego – to że obecnie wokół jest niewielki park wcale nie oznacza, że zostanie tu na zawsze. Być może za 2-3 lata w planach jest postawienie dużej galerii handlowej. Na to również powinniśmy być przygotowani.

Dobra lokalizacja niewątpliwie wpłynie w przyszłości na nasze samopoczucie i zadowolenie z dokonanego wyboru. Ma ona również niebagatelny wpływ na cenę – zarówno tą, którą zapłacimy kupując mieszkanie, jak i w momencie jego późniejszej, ewentualnej sprzedaży. Nie zapominajmy o tym, podejmując decyzję o zakupie.