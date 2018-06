Jak zauważają eksperci, podwyżki napędza dobra sytuacja w gospodarce oraz nieustający trend inwestowania w nieruchomości, co wpływa na sprzedaż zarówno w biurach deweloperów, jak i na rynku wtórnym. Dla rynku duże znaczenie ma także obecny poziom stóp procentowych, dzięki któremu łatwiej jest finansować zakup kredytem hipotecznym.

W stosunku do zeszłego roku wzrosty cen wynoszą od 6 proc. nawet do 14 proc. w Gdańsku, gdzie obecne ceny są najwyższe od momentu rozpoczęcia publikacji cen z rynku wtórnego (styczeń 2011). W Warszawie ceny m kw. także znajdują się na wysokich poziomach.

Ponad 18 miliardów zł kredytów wypłaconych w pierwszych czterech miesiącach br. pokazuje, jak olbrzymim zainteresowaniem cieszy się rynek nieruchomości - napisali eksperci. Jeśli nałożymy na to dane o sposobie finansowania zakupów, z których wynika, że nawet ponad 70 proc. zakupów dokonywanych jest za gotówkę, to możemy sobie wyobrazić skalę zakupów - dodali. W tej sytuacji nie może być zaskoczeniem, że duży popyt na mieszkania znajduje odzwierciedlenie w rosnących cenach - czytamy.

Coraz więcej nabywców poszukuje możliwości poprawy obecnych warunków bytowych, a dobre wieści z rynku pracy i poprawa stanu domowych budżetów pozwala wielu rodzinom z optymizmem patrzeć w przyszłość i stwarza doskonałą okazję do zmiany mieszkania na większe, o lepszym standardzie, w bardziej korzystnej lokalizacji. Przy czym wiele osób zmieniających obecnie mieszkanie nie myśli wcale o sprzedaży obecnego lokum. Popyt na mieszkania do wynajmu w największych polskich miastach, mimo wzrastającej z kwartału na kwartał podaży takich mieszkań, nie słabnie. Daje to więc możliwości uzyskania dodatkowego dochodu.

Od ostatniego notowania najbardziej drożało we Wrocławiu i Łodzi. W stolicy Dolnego Śląska za mkw. mieszkania należy zapłacić już prawie 6000 zł (wzrost o 6,2 proc. w stosunku do maja. Wrocław awansował do czołówki miast o największych wzrostach w skali roku. W maju tego roku płacono za m kw. średnio więcej o ponad 12 proc. niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Jak zauważyli analitycy, lwią część zakupów stanowią mieszkania kupowane w celach inwestycyjnych.

O ponad 3 proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca zdrożały mieszkania w Poznaniu i Gdańsku. W Poznaniu cena za m kw. zbliża się do 6000 zł – obecnie wynosi już 5816 zł, o 8 proc. więcej niż przed rokiem. Z kolei rekordzistą wzrostów rok do roku jest Gdańsk, gdzie obecnie za m kw. lokum należy zapłacić 6282 zł. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku jest to aż o 14 proc. drożej. Najwyższe ceny w przeprowadzonych przez klientów Metrohouse i Expandera transakcjach przekraczały 12 000 zł.

W Warszawie już dawno nie było tak drogo. Średnio 8 tys. 264 zł za metr kw. – w ostatnich trzech miesiącach na rynku wtórnym.

W Warszawie zakres cen sprzedawanych mieszkań jest duży i wynosił od 5 000 do 14 000 zł. Stosunkowo najniższe podwyżki dotyczą Krakowa. W stolicy Małopolski za m kw. płacono średnio 6 tys. 450 zł. Także wzrosty 12-miesięczne są, w porównaniu do innych miast, względnie niewielkie i wynoszą 6 proc." - napisali analitycy.