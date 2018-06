Rata 1000 zł wystarczy tylko na malutkie lokum w stolicy

Metraż nowego mieszkania, które można kupić za kredyt z określoną ratą (np. 1000 zł), oczywiście zależy od parametrów kredytowania. Analitycy serwisu RynekPierwotny.pl przyjęli, że modelowy kredyt hipoteczny ma okres spłaty wynoszący 20 lat, wkład własny 20 proc., kredytowaną prowizję przygotowawczą na poziomie 3,00 proc. oraz stałą marżę wynoszącą 2,30 proc. Oprocentowanie przykładowej "hipoteki" na początku spłaty wyniesie 4,01 proc. jako suma stopy WIBOR 3M (1,71 proc.) oraz marży. Warto również dodać, że modelowy kredyt będzie spłacany w równych ratach.

Na podstawie powyższych założeń, portal RynekPierwotny.pl obliczył, jaki metraż w największych miastach kraju można kupić za kredyt z początkową ratą 1000 zł i 1500 zł. Jak nietrudno zauważyć, wyniki dotyczące poszczególnych miast są mocno zróżnicowane. Wynika to z bardzo różnego poziomu średnich transakcyjnych cen 1 mkw. nowych lokali.

W Zielonej Górze za dwudziestoletni kredyt z pierwszą ratą 1000 zł i wkładem własnym 20 proc., przeciętnie można kupić mieszkanie deweloperskie o powierzchni 52 mkw. Przy racie wynoszącej 1500 zł, analogiczna powierzchnia wzrasta do 77 mkw. O podobnych wynikach mogą tylko pomarzyć warszawiacy. W przypadku stolicy, za modelowy kredyt z ratą 1000 zł i wkładem 20 proc., kupimy tylko malutkie "M" o przeciętnej powierzchni 26 mkw. Wzrost raty do 1500 zł również nie zapewnia możliwości kupienia dużego lokum (wynik: 39 mkw.). Warto dodać, że w grupie siedemnastu prezentowanych miast, dość słabo wypadły też inne metropolie niż Warszawa. Wyniki dla tych miast, prezentują się następująco:

Kraków - 29 mkw. (rata 1000 zł) / 44 mkw. (rata 1500 zł)

Łódź - 39 mkw. (rata 1000 zł) / 58 mkw. (rata 1500 zł)

Wrocław - 31 mkw. (rata 1000 zł) / 47 mkw. (rata 1500 zł)

Poznań - 31 mkw. (rata 1000 zł) / 47 mkw. (rata 1500 zł)

Gdańsk - 29 mkw. (rata 1000 zł) / 44 mkw. (rata 1500 zł)

Poniższy wykres potwierdza, że w ramach raty o wysokości 1000 zł i 1500 zł, stosunkowo duże możliwości zakupowe mają m.in. mieszkańcy Białegostoku, Kielc, Opola oraz Rzeszowa.



Wydłużenie okresu spłaty zwiększa możliwości nabywcy…

W nawiązaniu do powyższej analizy ekspertów portalu RynekPierwotny.pl, warto sprawdzić, jak wydłużenie okresu spłaty kredytu z 20 lat do 30 lat, zwiększa możliwości zakupowe nabywcy mieszkania deweloperskiego (przy zachowaniu wszystkich innych założeń). Informacje zaprezentowane w poniższej tabeli wskazują, że przy dłuższym o 10 lat kredycie z pierwszą ratą wynoszącą 1000 zł, warszawiak kupi nowe "M" o powierzchni 33 mkw. (zamiast 26 mkw.). W przypadku raty na poziomie 1500 zł, możliwy do kupienia warszawski metraż rośnie z 39 mkw. do 49 mkw.

Nazwa miasta/↓ Powierzchnia nowego mieszkania, które można kupić za kredyt z pierwszą ratą 1000 zł/m-c (LtV = 80%, okres spłaty: 30 lat)* Powierzchnia nowego mieszkania, które można kupić za kredyt z pierwszą ratą 1500 zł/m-c (LtV = 80%, okres spłaty: 30 lat)*

Białystok 55 mkw. 83 mkw.

Bydgoszcz 49 mkw. 74 mkw.

Gdańsk 37 mkw. 56 mkw.

Gdynia 37 mkw. 55 mkw.

Katowice 48 mkw. 72 mkw.

Kielce 54 mkw. 81 mkw.

Kraków 37 mkw. 56 mkw.

Lublin 50 mkw. 75 mkw.

Łódź 49 mkw. 74 mkw.

Olsztyn 47 mkw. 71 mkw.

Opole 53 mkw. 79 mkw.

Poznań 40 mkw. 60 mkw.

Rzeszów 52 mkw. 79 mkw.

Szczecin 47 mkw. 70 mkw.

Warszawa 33 mkw. 49 mkw.

Wrocław 40 mkw. 60 mkw.

Zielona Góra 66 mkw. 98 mkw.

*- Dodatkowe założenia na temat kredytu: stopa referencyjna (WIBOR 3M) wynosi 1,71%, stała marża to 2,30%, a kredytowana prowizja przygotowawcza ma wysokość 3,00%. Kredyt jest spłacany w ratach równych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP / RynekPierwotny.pl

Wydłużanie okresu spłaty kredytu mieszkaniowego powyżej limitu zalecanego przez KNF (20 lat - 25 lat), oczywiście skutkuje wzrostem ryzyka finansowego i większymi kosztami odsetek. Trzeba również wziąć pod uwagę nieunikniony wzrost stóp procentowych NBP i powiązanej z nimi stopy WIBOR - 3M. W analizowanych przykładach, kredytobiorca z pierwszą ratą 1000 zł lub 1500 zł, powinien być przygotowany na wzrost takiej płatności nawet o 20-25 proc.