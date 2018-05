31 500 zł – tyle w 2017 roku wynosiła średnia cena metra kwadratowego w budynku Cosmpolitan. A zgodnie ze strategią dewelopera, co kwartał ceny idą lekko do góry. – Warto dodać, że nasze apartamenty są w pełni wykończone i wyposażone. Tym różnią się od segmentu popularnego – wyjaśniała Karolina Kaim. Dodała, że z 236 lokali do sprzedania zostało ledwie 30. A to oznacza, że w Cosmpolitan mieszka około 400 osób, z czego wiele związanych jest z biznesem, są również artyści i sportowcy. Niektórzy z lokatorów udzielili deweloperowi zgody na informowanie o tym. – Nie jest tajemnicą, że właścicielem jednego z apartamentów jest pan Kuba Błaszczykowski – dodała prezes Kaim.

- Największym luksusem jest kupić coś i posiadać to, żeby to mieć i używać tego, kiedy się chce. Zatem nasi klienci przeważnie kupują na własny użytek, choć niekoniecznie jest to ich pierwsze miejsce zamieszkania – wyjaśniła.