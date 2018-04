Większy metraż - podobna cena

Pierwszą kwestią, którą bierzemy pod uwagę przed podjęciem decyzji o budowie domu czy zakupie mieszkania, są nasze możliwości finansowe. Porównując ceny, może okazać się, że za mieszkanie w centrum zapłacimy tyle samo, co za zakup działki i wybudowanie nowego domu na obrzeżach miasta lub na wsi.

Według danych zamieszczonych przez portal Bankier.pl średnia cena mkw. mieszkania w Krakowie wynosi 7205 zł. Za trzypokojowy lokal w stanie deweloperskim o powierzchni 75 mkw. zapłacimy więc około 540 375 zł (Bankier.pl, Ceny ofertowe mieszkań - marzec 2018 r.).

Z kolei średnia cena mkw. działki budowlanej w woj. małopolskim to 119 zł. Kupując działkę o powierzchni około 800 mkw., wydamy 95 200 zł. (Bankier.pl, Ceny ofertowe działek budowlanych - luty 2018 r.). Koszt wybudowania domu w stanie deweloperskim o powierzchni do 150 mkw. waha się od 250 tys. zł (metoda gospodarcza) do 500 tys. zł.

- Pracownie projektowe oferują mnóstwo atrakcyjnych i nowoczesnych projektów domów, które są dopasowane do wielkości zakładanego budżetu. Tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, a ci którzy biorą pod uwagę budowę metodą gospodarczą, mogą zaoszczędzić na kosztach - mówi Marcin Śniegowski, właściciel pracowni HomeKONCEPT.

Przestrzeń życiowa

Niepodważalnym atutem mieszkania w domu jest większa powierzchnia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domu. W mieszkaniu zazwyczaj ograniczamy się do dwóch lub trzech pokoi, nie ma miejsca na pomieszczenia dodatkowe typu spiżarnia, pralnia, gabinet, pokój dla gości, druga łazienka czy garderoba. Zazwyczaj mieszkańcy bloków mają możliwość zakupu tylko jednego miejsca postojowego i w przypadku posiadania dwóch aut lub przyjazdu gości pojawia się problem z parkowaniem. Mieszkańcy domów zwykle nie mają tego kłopotu, gdyż posiadają przeważnie garaże dwustanowiskowe, a oprócz tego dysponują miejscem na podjeździe.

- Przestrzeń wokół domu można zaaranżować według własnych upodobań. Coraz więcej inwestorów decyduje się na takie udogodnienia jak boisko do gry, plac zabaw dla dzieci, basen, nie zapominając oczywiście o pięknym ogrodzie - podkreśla Marcin Śniegowski.

Balkon nie zastąpi tarasu

W blokach tarasy należą do rzadkości. Ich miejsce zastępują balkony, które znajdują się często blisko siebie, przez co mieszkańcy nie mają zapewnionej pełnej intymności. Taras w domu sytuuje się z dala od sąsiedniej zabudowy lub osłania krzewami. To idealne miejsce do swobodnego spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi. Niepodważalnym argumentem jest możliwość grillowania, która w blokach jest raczej niemożliwa.

- Często to właśnie chęć posiadania tarasu decyduje o budowie domu. Tak naprawdę jest on takim drugim salonem, o czym świadczy, chociażby ogromny wybór mebli ogrodowych, w tym najróżniejszych kanap i foteli. Niestety mieszkania w blokach są przeważnie wyposażone w niewielkie balkony, na których po prostu takie meble się nie mieszczą - zwraca uwagę właściciel pracowni HomeKONCEPT.

Natura na wyciągnięcie ręki

Kontakt z naturą poprawia samopoczucie. W domach jednorodzinnych wystarczy wyjść za próg domu, aby cieszyć się wszechobecną roślinnością. W otoczeniu bloków zieleni jest niewiele, a widok z balkonu to przeważnie ulica lub inne budynki. Kilka kwiatków na balkonie nigdy nie zastąpi prawdziwego ogrodu. Posiadanie domu to możliwość uprawy własnych ziół, warzyw i owoców. To również doskonałe miejsce dla zwierząt domowych.

Dla rodzin z dziećmi, a także miłośników zieleni i większej przestrzeni życiowej wybudowanie domu jest zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem. Każdy z domowników może mieć swój własny pokój i aby relaksować się na leżaku w ogrodzie czy grillować z przyjaciółmi, nie musi nigdzie wyjeżdżać. Nawet najlepiej zlokalizowane mieszkanie w mieście nie zastąpi kojącego śpiewu ptaków czy soczystych owoców z własnego ogródka.