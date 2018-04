Biorąc pod uwagę europejskie normy, rodzina z dzieckiem powinna mieć co najmniej trzypokojowe mieszkanie, a gdy dzieci jest więcej i są starsze, pomieszczeń powinno być jeszcze więcej. Skład osobowy gospodarstwa domowego jest jednym z podstawowych czynników decydujących o rozmiarze kupowanej nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać, że potrzeby rodziny będą się zmieniać wraz z np. dorastaniem dzieci i warto to uwzględnić. O ile dwójka kilkulatków może bez problemu mieszkać w jednym pokoju, to gdy podrosną, będzie im zależeć na tym, by mieć własny pokój i trochę prywatności, szczególnie jeśli to chłopiec i dziewczynka.

Standardy Eurostatu dotyczące liczby pokoi w domu/mieszkaniu

Nieruchomość uznawana jest za spełniającą europejskie standardy, gdy na potrzeby pojedynczego gospodarstwa domowego przypada przynajmniej jeden pokój wspólny oraz:

- co najmniej jeden pokój dla pary tworzącej gospodarstwo domowe;

- co najmniej jeden pokój dla każdej samotnej osoby pełnoletniej;

- co najmniej jeden pokój dla dwójki dzieci o tej samej płci w wieku od 12 do 17 lat;

- co najmniej jeden pokój dla dziecka w wieku od 12 do 17 lat, jeśli nie zostało uwzględnione powyżej;

- co najmniej jeden pokój dla dwójki dzieci poniżej 12 roku życia bez względu na ich płeć.

A może dwie łazienki?

Ale liczba pokoi to nie jedyny warunek, który powinno spełniać mieszkanie dla pary z dziećmi. Warto pomyśleć i o odpowiednim metrażu, zbyt ciasne pokoje znacznie obniżają komfort życia. W przypadku dużej rodziny (z trójką lub większą liczbą dzieci) dużym plusem będą dwie łazienki, które znacznie ułatwią codzienne życie, szczególnie rano, gdy domownicy szykują się do wyjścia.

Rodzina powinna zwrócić uwagę także na miejsce na stół oraz dużo przestrzeni do przechowywania różnych rzeczy. Im więcej domowników, tym więcej np. zimowych ubrań do schowania na okres letni. Dodajmy do tego wózki, rowery, hulajnogi i całą masę innego sprzętu – w przypadku rodziny z dziećmi (w liczbie mnogiej) nawet największe szafy w mieszkaniu mogą nie wystarczyć, przyda się piwnica lub komórka lokatorska.

Osiedle dla rodziny z dziećmi

Mieszkanie to jednak nie wszystko, warto zwrócić uwagę także na jego najbliższe otoczenie, czyli budynek, w którym jest umiejscowione. Dużym atutem każdego mieszkania jest winda, w przypadku dzieci jest to szczególnie ważne. Mieszkańcy lokali na czwartym piętrze bez windy doskonale znają kłopot powrotu z zakupów z kilkoma torbami i wózkiem. Przydatna jest także wózkownia i rowerownia na zerowym poziomie oraz wejście do klatki schodowej pozbawione schodów – bariery architektoniczne potrafią skutecznie utrudnić życie, warto więc ich unikać.

W kwestii lokalizacji osiedla istotna będzie dostępność placówek oświatowych i sprawny dojazd do miejsca pracy. W kontekście posiadanych dzieci i chęci spędzania z nimi czasu na świeżym powietrzu atutem będzie bezpieczny plac zabaw, bliskość boiska, parku czy dostępność ścieżek rowerowych. Kupowane mieszkanie powinno być dostosowane do oczekiwań i potrzeb rodziny – jedni lepiej czują się na zamkniętym osiedlu z monitoringiem, a inni są zwolennikami otwartych przestrzeni miejskich.

Miejsce do parkowania

Uwagę warto zwrócić także na miejsca parkingowe. Nawet jeśli ktoś wykupi parking w garażu podziemnym, to powinien mieć na uwadze pojawienie się drugiego auta w gospodarstwie domowym czy po prostu komfort przyjmowanych gości. Posiadanie miejsca garażowego na własność zdejmuje z kierowcy obowiązek porannego odśnieżenia i odladzania pojazdu zimą. Jest to też dużo wygodniejsze na co dzień, choćby jeśli ktoś zawozi dzieci do przedszkola lub szkoły. Gdy nie mamy własnego miejsca, należy liczyć się z tym, że czasami auto uda się postawić kilka minut spaceru od domu.

Zakup mieszkania to bardzo poważna inwestycja i powinna ona być przeprowadzona przede wszystkim na podstawie racjonalnej i chłodnej analizy wad i zalet danej nieruchomości. Należy uczciwie zestawić potrzeby i oczekiwania gospodarstwa domowego, a potem dopasować do niego mieszkanie, uwzględniając przy tym oczywiście posiadany budżet.