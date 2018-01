Kiedy wielomiesięczne przeglądanie ofert nieruchomości wystawionych na sprzedaż w końcu wyda swój owoc, w głowie mamy już zapewne gotową wizję zarówno kompletnie wykończonych wnętrz, jak i świetlanej przyszłości, która nas w nich czeka. Aby cieszyć się własnymi czterema ścianami w absolutnym spokoju ducha, warto trzymać się listy pięciu najważniejszych rzeczy, których należy dopilnować niezwłocznie po dokonaniu zakupu.

Nie kupuj kota w worku

Czynnością, o którą warto zatroszczyć się w chwili dokonywania zakupu mieszkania, jest wynajęcie specjalisty z branży budowlanej. Fachowiec taki oceni stan techniczny mieszkania podczas odbioru, zarówno w przypadku mieszkań deweloperskich, jak i z rynku wtórnego. Dzięki temu w porę wychwycone zostaną ewentualne zagrożenia związane z kupowaną nieruchomością, co pozwoli nam zaoszczędzić na możliwych do przeprowadzenia w najbliższej przyszłości kosztownych naprawach i renowacjach. Każda dostrzeżona usterka ujęta zostanie w protokole odbioru mieszkania, który dla dewelopera stanie się dokumentem zobowiązującym do ich usunięcia w ciągu kilku tygodni od finalizacji zakupu. W celu konsultacji rzeczywistej ceny nieruchomości możemy zasięgnąć również rady rzeczoznawcy, specjalizującego się w tego typu wycenach. Porada taka dostarczy nam cennych argumentów do negocjacji ceny, szczególnie w przypadku kupna mieszkania z rynku wtórnego.

Pełna dokumentacja

Najbardziej wiążącym dokumentem związanym z kupnem mieszkania jest oczywiście akt notarialny, podpisywany w obecności notariusza. Po przeniesieniu praw własności czeka nas niemniej jeszcze kilka dodatkowych formalności. Zakup nieruchomości należy w ciągu 14 dni zgłosić do urzędu miasta, wskutek czego raz w roku płacić będziemy podatek od nieruchomości. Uregulowania wymaga również kwestia związana z opłatami za użytkowanie wieczyste, co zależy niemniej od tego, na jakim gruncie postawiony został budynek. Wszelkich informacji w tym zakresie udzieli Zarząd Mienia Skarbu Państwa. Ostatnia z formalności dotyczy osób, finansujących zakup mieszkania środkami z kredytu hipotecznego.

Właściciel przezorny

Pomimo tego, że od momentu właściwej przeprowadzki dzielić nas może od dnia zakupu nawet kilka do kilkunastu tygodni, po złożeniu wiążącego podpisu to my ponosimy odpowiedzialność za nowe mieszkanie. Pułapek, jakie czyhają na nowych właścicieli może być wiele. Począwszy od zalania go przez sąsiadów, poprzez próby włamania do niezamieszkanego lokalu, a na nieumyślnym spowodowaniu usterek w mieszkaniach sąsiadujących, powstałych w wyniku ewentualnych prac remontowych, skończywszy. Gotowych rozwiązań na wszelkie tego typu zmartwienia dostarczy rozmowa z agentem ubezpieczeniowym. To właśnie ubezpieczając mieszkanie tuż po jego kupnie zyskamy komfort psychiczny oraz pomoc finansową na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Bezpiecznie na swoim

Skompletowanie powyższej dokumentacji uznać można za najważniejsze spośród formalnych aspektów zakupu mieszkania. Tymczasem przed nami wciąż pozostanie kilka kwestii praktycznych.

– Równie ważne co ubezpieczenie, jest także zagwarantowanie sobie maksymalnej ochrony przed potencjalną kradzieżą, poprzez wymianę zamków lub dokupienie dodatkowych zabezpieczeń do tych, zapewnianych przez firmę deweloperską – mówi Piotr Palewicz, ekspert marki Yale, oferującej zabezpieczenia domowe. – Warto pamiętać o tym, że dobór odpowiednich rozwiązań powinien iść w parze ze standardem, w jakim wykończyliśmy mieszkanie oraz szacunkową wartością znajdujących się w nim ruchomości. Im nowocześniejsze mieszkanie, tym nowocześniejsza powinna być technologia stojąca na jego straży. Ponadto podniesienie standardu zabezpieczeń z reguły przekłada się na obniżenie kosztów ubezpieczenia przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu użytkowania nieruchomości – dodaje ekspert.

Najchętniej wybieranym przez mieszkańców budynków wielorodzinnych elementem zabezpieczenia, poza kompletem zamków, jest system alarmowy wyposażony w czujki ruchu i kamery, będący prostym lecz bardzo skutecznym sposobem zapobiegania kradzieży.

Wygląd ma znaczenie

Aby w nowym mieszkaniu poczuć się jak w domu, z pewnością będziemy musieli przeprowadzić kilka prac remontowych. Jeśli mamy taką możliwość najlepiej przymierzyć się do takich zmian jeszcze przed przeprowadzką. Najważniejsze są pomieszczenia pełniące funkcję użytkową – kuchnia i łazienka. Ponadto odświeżenia wymagać mogą ściany i podłogi. Jeśli racjonalnie oszacujemy koszty może okazać się, że spektakularny efekt osiągnąć możemy za bardzo przystępną cenę. Ponadto warto w tej sytuacji po raz kolejny zasięgnąć rady fachowca, który uczestniczył w odbiorze mieszkania.