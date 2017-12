Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp SA

Tylko w ciągu ostatniego półrocza oferty składane przez firmy budowlane w zakresie generalnego wykonawstwa podrożały o 8-10 proc. Wykonawcy uzasadniają to wzrostem cen materiałów oraz płac przy zbyt małej ilości fachowców na rynku. Firmy działające w formacie generalnego wykonawstwa mają problem z pozyskaniem wykwalifikowanych ludzi do pracy. Pojawiło się zjawisko odmowy udziału w przetargu z powodu braku możliwości realizacji budowy.

Czynnik wzrostu kosztów budowy ma już wpływ na wzrost cen mieszkań i należy oczekiwać, że będzie miał nadal, potęgowany dodatkowo wzrostem cen działek. Sytuacji nie pomaga uruchamianie inwestycji finansowanych z budżetu unijnego, co powoduje dodatkowo odpływ firm budowlanych do sektora publicznego.

Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Polnord SA

Odnotowaliśmy około 10-procentowy wzrost cen usług budowlanych, spowodowany wzrostem kosztów robocizny. Dochodzą sygnały z rynku o nawet 30 procentowym wzroście wynagrodzeń dla fachowców. W cenie ogólnej usługi budowlanej koszty płac stanowią jedną trzecią wartości. W oparciu o tę wiedzę, przeprowadzamy analizy finansowe i podejmujemy odpowiedzialne decyzje biznesowe, dotyczące zakupu kolejnych nieruchomości.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu oraz dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding SA

Obserwujemy obecnie tendencję wzrostową, jeśli chodzi o ceny gruntów oraz koszty realizacji inwestycji, w tym koszty materiałów budowlanych. W dłuższej perspektywie będzie miało to wpływ na wzrost cen nieruchomości. Nadal jednak utrzymujemy atrakcyjną ofertę cenową, ponieważ inwestycje realizujemy na gruntach, które zakupiliśmy w bardzo korzystnych cenach kilka lat temu. W naszej ofercie dostępne są m.in. mieszkania z segmentu popularnego, które można zakupić korzystając z dofinansowania w ramach programu MdM i odebrać do nich klucze pod koniec przyszłego roku. Takie mieszkania znajdują się w osiedlu Zielona Dolina na warszawskiej Białołęce.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom SA

Na przestrzeni ostatnich miesięcy zaobserwowaliśmy wzrost kosztów budowy, co może wpływać na ceny mieszkań w nowych projektach. Przyglądamy się temu zjawisku i będziemy dostosowywać strategię cenową do sytuacji na rynku.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper

Duży popyt na mieszkania w Polsce w ostatnich latach, a co za tym idzie większa liczba inwestycji w realizacji, wiążą się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na materiały budowlane i wykwalifikowanych pracowników. Rynek pracy w branży budowlanej w dużej mierze opiera się w tej chwili na fachowcach ze Wschodu, którzy muszą uzyskać pozwolenie na pracę na dłuższy okres, ponieważ bez niego mogą pracować tylko pół roku, co powoduje ich duża rotację.

Ponadto część ekip z Ukrainy wyjechała do krajów unijnych w Zachodniej Europie po zniesieniu wiz w czerwcu br. W związku z dużym zapotrzebowaniem na ich usługi, Ukraińcy i Białorusini oczekują teraz wyższych stawek godzinowych. Wraz ze wzrostem kosztów produkcji budowlano-montażowej wzrósł również koszt wytworzenia metra kwadratowego mieszkania, co może spowodować wzrost cen nieruchomości w przyszłym roku.

Mirosław Bednarek, prezes zarządu Matexi Polska

Ceny materiałów i robocizny to kolejny, obok przeszacowanych kosztów gruntów, powód obniżenia marży projektów deweloperskich. W aktualnej, niezwykle konkurencyjnej sytuacji rynkowej deweloperzy nie mogą sobie pozwolić na duże podwyżki cen.

Moim zdaniem obecny, średni poziom cen metra kwadratowego mieszkania jest dobrze dopasowany do możliwości i zasobności portfeli klientów. Sądzę, że znaczące podwyżki cen mogłyby silnie wpłynąć na ograniczenie wolumenu sprzedaży na rynku mieszkaniowym.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Wzrost kosztów budowy obserwujemy kontraktując nowe realizacje. W zależności od materiałów czy rodzaju prac, ceny wzrosły od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Nie ma możliwości, żeby nie wpłynęło to na ceny mieszkań przy obecnych marżach.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Od pewnego czasu obserwujemy wzrost kosztów budowy w tym m.in. materiałów budowlanych. Więcej trzeba zapłacić także za narzędzia budowlane i wzrosły płace pracowników budowlanych. Wzrost kosztów budowy wiąże się ze podwyżką cen mieszkań, ale przy zastosowaniu odpowiednich technik, ceny te można jeszcze utrzymać na optymalnym poziomie. Jeśli jednak tendencja wzrostowa utrzyma się, będziemy obserwować bardziej znaczący wzrost cen mieszkań w nadchodzącym czasie.

Mirosław Łoziński, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Od stycznia do lipca bieżącego roku na rynku notowany był wzrost cen materiałów budowlanych. Najważniejszą przyczyną zwiększania cen mieszkań są rosnące koszty pracy oraz koszty usług podwykonawczych. Cały proces budowy mieszkań jest bardzo skomplikowany i obarczony wieloma problemami. Począwszy od tych związanych z pozyskaniem gruntu, obsługą, planowaniem oraz realizacją. Każdemu etapowi towarzyszy wiele czynników, które mogą wpłynąć na niepowodzenie przedsięwzięcia. Spośród składników ceny metra kwadratowego najwięcej pochłaniają koszty budowy. Oprócz kosztów budowlanych deweloperzy muszą doliczyć także m.in. wydatki na zakup gruntu i projekt budowlany, koszty uzyskania kredytu i wydatki ogólne.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Koszty budowy mieszkań w ciągu tego roku znacznie wzrosły, szczególnie jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników, czyli tzw. robociznę. Zaobserwowaliśmy w tym względzie podwyżkę, która sięga nawet kilkunastu procent, co oczywiście wpływa na ceny mieszkań. Obecnie możemy mówić o wzroście stawek ofertowych za lokale o 5-7 proc.

Marcin Liberski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Atlas Estates

Utrzymująca się na wysokim poziomie podaż na rynku nieruchomości ma oczywisty wpływ na koszt realizacji inwestycji mieszkaniowych. Mowa tu nie tylko o coraz trudniej dostępnych i drożejących gruntach. W ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosły również ceny materiałów budowlanych, takich jak stal, beton, czy cement, a także koszty transportu. Do tego dostęp do pracowników budowlanych jest coraz mocniej ograniczony.

Jerzy Kłeczek, specjalista ds. marketingu w Activ Investment

W ostatnim czasie ceny materiałów budowlanych znacząco wzrosły, niektórych nawet około 30 proc. Podrożały też same usługi. Także ukraińscy pracownicy budowlani żądają teraz wyższych stawek. Musiało mieć to wpływ na ceny mieszkań. Podwyżki jednak nie nadążają za drożejącymi wciąż materiałami i usługami.