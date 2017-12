Badania przeprowadzone przez TNS Polska nie pozostawiają złudzeń – obecność balkonu, tarasu czy ogródka jest kluczowa aż dla 15 proc. kupujących nieruchomość. Zdarza się, że jest ona ważniejsza niż np. piętro, na którym jest zlokalizowane mieszkanie, bliskość punktów usługowych czy obiektów rekreacyjnych. Tak więc balkon, taras czy ogródek – co wybieramy najchętniej?

Taras i balkon – dodatkowa przestrzeń do życia

Balkony i tarasy w zdecydowanej większości inwestycji są standardem i stanowią integralną część mieszkań. Statystyki pokazują, że 19 na 20 nabywców odrzuca oferty, które nie posiadają takich rozwiązań. Zgodnie z badaniami, 95 proc. kupujących wskazało, że obecność tarasu lub balkonu jest jednym z ważniejszych kryteriów przesądzającym o wyborze swojego wymarzonego M.

Coraz częściej przestają one pełnić funkcję "składzika" czy suszarni, zamieniając się w miejsce wypoczynku lub zielony zakątek, który rekompensuje brak ogródka. W otaczającym nas wielkomiejskim krajobrazie, balkon stał się przestrzenią służącą spędzaniu wolnego czasu w gronie rodziny czy przyjaciół. – W dzisiejszych czasach, balkon to absolutny "must have”. Coraz większą popularnością cieszą się również lokale z większymi tarasami, które znajdują się na najwyższych kondygnacjach budynku – szczególnie, jeśli inwestycja położona jest z widokiem na zieleń. Tradycyjne balkony i loggie stały się standardem i rzadko kiedy klient jest zainteresowany zakupem mieszkania bez tych przestrzeni – potwierdza Marcin Komuda, kierownik sprzedaży z Profbud.

Wybierając balkon lub taras, pamiętajmy przede wszystkim o tym, jaką funkcję chcemy nadać tej przestrzeni. Jeśli ma być to miejsce wypoczynku na świeżym powietrzu, powinien być na tyle duży, abyśmy mogli bez problemu ustawić krzesła lub fotele oraz niewielki stolik. Mieszkania z tarasem chętnie wybierają rodziny z dziećmi – oprócz strefy wypoczynkowej, można ustawić na nim huśtawkę lub mały dziecięcy basenik. To, w jaki sposób go zagospodarujemy, zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Mieszkanie z ogródkiem – namiastka natury w bloku

Powoli odchodzi się od stereotypowego podejścia do mieszkań na parterze, które jeszcze parę lat temu uchodziły za mniej bezpieczne od tych, umieszczonych na wyższych kondygnacjach w budynku. Mieszkań z prywatnymi ogródkami jest na rynku zdecydowanie mniej, jednak cieszą się stale rosnącą popularnością. – Obserwując tendencje zakupowe zauważamy, że mieszkania z ogródkiem są tymi, które sprzedają się w danej inwestycji najszybciej. Lokale znajdujące się na parterze są równie atrakcyjne, jak te, usytuowane na wyższych kondygnacjach. Co więcej, ogródek daje ogromne możliwości aranżacyjne – mówi Marcin Komuda.

Ogródki są idealną przestrzenią, dla tych, którzy cenią bezpośredni kontakt z naturą. Jego atuty doceniają szczególnie rodziny z dziećmi – ogródek, do którego mamy dostęp np. z salonu staje się bezpiecznym miejscem zabaw i wypoczynku, bez konieczności opuszczania posesji.

Decyzje dotyczące wyboru mieszkań z balkonem, tarasem lub z ogródkiem opierają się głównie o indywidualne plany na przyszłość, a także samo przeznaczenie lokalu. Osoby, dla których dana lokalizacja jest etapem przejściowym, nie przywiązują większej wagi do wielkości balkonu czy tarasu. Wręcz decydują się one celowo na mniejsze powierzchnie, aby ograniczyć koszty zakupu mieszkania. Podobnie jest w przypadku zakupu lokalu w celach inwestycyjnych. Warto mieć jednak na uwadze, że sprzedaż takiego mieszkania jest dużo trudniejsza. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na piękny taras, czy ogródek pamiętajmy o tym, że zakup naszego M to poważna decyzja, która powinna być przemyślana i przeanalizowana pod każdym względem.