Home Broker podpowiada co zrobić, by zwiększyć swoją szansę na sukces.

Średnio około 5 proc. wynosi oczekiwana rentowność netto z inwestycji w mieszkanie na wynajem w największych miastach. Z obliczeń Home Brokera wynika, że najlepiej wróży zakup w Gdańsku, Katowicach, Białymstoku i Warszawie. Trzeba jednak pamiętać, że to statystyka, co oznacza, iż takie wartości osiąga się średnio i nie ma żadnej gwarancji. Home Broker podpowiada jak zrobić, by inwestycja w mieszkanie rzeczywiście była zyskowna, a poszukiwanie najemców przebiegło sprawnie.

1) Zdecyduj, kto ma być klientem

Warto zastanowić się, kto ma być potencjalnym najemcą, bo to ma wpływ na sposób wykończenia czy wyposażenia mieszkania. To decyzja istotna, a powinna zostać podjęcia z uwzględnieniem kilku czynników, wśród których najważniejsze są lokalizacja i metraż lokalu oraz charakterystyka rynku.

2) Umebluj zgodnie z potrzebami najemcy

"Jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził". Nie sposób tak urządzić mieszkanie, by wszyscy byli nim zachwyceni. Kiedy już jednak znamy grupę docelową, należy o niej pamiętać przy urządzaniu i wyposażaniu nieruchomości. Przykładowo jeśli mieszkanie zlokalizowane jest w pobliżu kampusu, z dużym prawdopodobieństwem zainteresują się nim studenci, zatem warto by miało np. miejsce do pracy i nauki. W przypadku większego lokalu znaczenie będzie miało też wyposażenie każdego pokoju w meble tak, by był on w miarę "samowystarczalny" i stanowił prywatną strefę. Z kolei w przypadku gdy celujemy w małżeństwo lub singla, warto wyodrębnić sypialnię. Wyposażając mieszkanie należy po prostu zapomnieć o swoich upodobaniach i spróbować wczuć się w najemcę.

3) Zachowaj neutralność wnętrza

O ile wstępne wyposażenie mieszkania w meble dostosowane do profilu potencjalnego najemcy jest pomysłem bardzo dobrym, to już personalizacja kolorów czy dodatków może się nie sprawdzić ze względu na zróżnicowane gusta. Dlatego kolor ścian w salonie powinien być jak najbardziej neutralny. Sprawdzają się barwy pastelowe, a najlepiej – po prostu biel. Odświeżone na biało ściany dodają wnętrzu światła, a mieszkanie sprawia wówczas wrażenie czystego.

4) "Nie" dla osobistych pamiątek

Mieszkanie na wynajem powinno być pozbawione prywatnych pamiątek. Zamiast zdjęcia dziecka lub fotografii ze ślubu właścicieli, na ścianie lepiej zawiesić górski krajobraz lub nowojorskie drapacze chmur. Wnętrze powinno być tak przygotowane, by każdy mógł poczuć się w nim swobodnie. Wzorem do naśladowania mogą być pokoje w dobrych hotelach.

5) Schludna łazienka i kuchnia

W przypadku wielu najemców nie dochodzi do podpisania umowy ze względu na stan kuchni i/lub łazienki. Te dwa pomieszczenia bezwzględnie powinny być czyste. To przestrzeń, gdzie przygotowuje się potrawy i dba o higienę, nie ma tam miejsca na pleśń czy zniszczone płytki. Kilkaset złotych zainwestowane w odświeżenie zwróci się bardzo szybko, być może już w pierwszym miesiącu, gdy pozwoli szybciej znaleźć najemców.

6) Sprawny i czysty sprzęt AGD

Nic nie budzi takiego zniesmaczenia jak brudna lodówka. Jeśli nie wstawiamy nowego sprzętu, to stary powinien być wyczyszczony "na błysk". Inna sprawa to działanie owego sprzętu. Trudno sobie wyobrazić, by potencjalny najemca zachwycił się kuchenką, która nie działa jak powinna. Osoba oglądająca mieszkanie będzie miała mocny argument w negocjacjach jeśli w lokalu będą niesprawne lub zniszczone sprzęty. Atutem mieszkania może być wyposażenie go w zmywarkę, pralkę i odkurzacz. To niby oczywiste, ale w niektórych lokalach takich rzeczy nie ma.

7) Klimatyczne drobiazgi

Warto pamiętać, że mieszkanie wynajmuje się przede wszystkim oczami. Potencjalnemu najemcy musi się ono przede wszystkim podobać. Czasami wystarczy postawić wazon z kwiatami i zaświecić w lampkę z ciepłym światłem, by od razu pokój stał się klimatyczny. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać z dekoracjami, to ma być mieszkanie na wynajem, a nie wystawa sklepu z ozdobami.

8) Wybór dla najemcy

Dobrym pomysłem może być zrealizowanie części wyposażenia mieszkania we współpracy z najemcą. Można umówić się np. tak, że sam będzie mógł wybrać meble, dodatki czy kolor ścian (oczywiście w wyznaczonym budżecie). To mocny argument i wiele osób mając do wyboru kilka mieszkań, zdecyduje się na to, na którego wygląd ma wpływ.

9) Atrakcyjne ogłoszenie

Nawet najlepiej przygotowane mieszkanie może nie znaleźć najemców jeśli zostanie nieudolnie zaprezentowane. Niewyraźne czy źle wykadrowane zdjęcia i nieatrakcyjny opis są w stanie odstraszyć wielu potencjalnych klientów. Jeśli ktoś nie ma umiejętności bądź czasu na przygotowanie porządnego ogłoszenia, powinien to po prostu zlecić fachowcowi. Anons powinien zawierać najważniejsze informacje o nieruchomości, nie można zapominać o rzetelności.