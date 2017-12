Sondaż prezentuje serwis nieruchomości Dompress.pl

Wioletta Kleniewska, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Polnord SA

Aktualnie objęliśmy promocją cztery osiedla. W Ząbkach koło Warszawy można kupić m.in. dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze w cenie 198,6 tys. zł. Pierwszy etap tego osiedla jest już gotowy i wyróżnia się najwyższym standardem w okolicy. Z osiedla kursuje szybka linia autobusowa, która w ciągu 10-15 minut dojeżdża do stacji SKM.

Na okazyjny zakup można także liczyć w centrum Łodzi, przy ulicy Żeligowskiego. Osiedle City Park, z którego w 15 minut można dojść do ulicy Piotrkowskiej, jest już gotowe. W ofercie są lokale trzy i czteropokojowe w promocyjnej cenie od 4600 zł/mkw.

Mieszkańcy Olsztyna mogą skorzystać z rabatu do 13 tys. zł, oferowanego na osiedlu Tęczowy Las. W inwestycji dostępne są lokale z garderobą, wyjątkowo przestronnym salonem (blisko 40 mkw.), odrębnym WC oraz balkonem. Osiedle jest położone kilkaset metrów od jeziora Bartąg. Mieszkania z oknami od strony jeziora będą zapewniały wyjątkowo piękny widok.

Okazyjne ceny zdecydowaliśmy się także wprowadzić w okresie przedświątecznym na mieszkania w prestiżowym osiedlu Brama Sopocka w Gdyni. W ofercie znajdują się dwupoziomowe apartamenty z 40-metrowymi tarasami, wychodzącymi na Trójmiejski Park Krajobrazowy położony tuż obok. Osiedle jest gotowe, a apartament można w nim kupić w kwocie od 6000 zł/mkw.

Promocje mamy także w warszawskim Wilanowie. W osiedlu Śródmieście Wilanów zorganizowaliśmy outlet garaży i komórek lokatorskich. Warto podkreślić, że są to miejsca postojowe tradycyjne, a nie na platformie, oczywiście w garażu podziemnym.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom S.A.

Dla osób zdecydowanych na zakup mieszkania jeszcze w tym roku przygotowaliśmy atrakcyjne oferty w nowych etapach naszych inwestycji. Wybierać można spośród 1600 mieszkań, m.in. w projektach Słoneczne Stabłowice, czy Cztery Pory Roku. Rabaty sięgają nawet 20 tys. zł.

Rozwijamy również program Klubu Klienta Zadomowieni. Propozycję kierujemy do mieszkańców osiedli Archicomu. Program to bogata oferta rabatów do 30 proc. na produkty i usługi związane z urządzaniem i aranżacją mieszkania oraz zniżki na kulturę, rekreację, rozrywkę w mieście. Pozyskaliśmy ponad 60 partnerów, a niemal 500 mieszkańców już aktywnie korzysta z oferty Zadomowionych. Udział w Klubie Klienta jest bezpłatny.

Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp SA

Mieszkania w promocyjnych cenach, niższych od cen ofertowych o 100-200 zł/mkw. są cyklicznie publikowane na naszej stronie internetowej. Ponadto, w przypadku części naszych projektów wciąż dostępna jest pula mieszkań spełniających wymagania rządowego programu Mieszkanie dla młodych.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Osoby, które zdecydują się na podpisanie umowy do końca roku będą mogły liczyć na bonusy. Promocje będą dotyczyły mieszkań, miejsc postojowych lub komórek lokatorskich. Z oferty promocyjnej będzie można skorzystać przy zakupie ostatnich mieszkań w osiedlu Monte Verdi w warszawskich Włochach i w inwestycji Na Sokratesa w dzielnicy Bielany. Oba projekty zostały już zrealizowane i do mieszkań można od razu odebrać klucze. Większy wybór mieszkań pozostaje w realizowanej inwestycji przy ulicy Krasińskiego 58 na Żoliborzu.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu oraz dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding SA

Utrzymujemy bardzo korzystne ceny mieszkań w inwestycji Zielona Dolina II na warszawskiej Białołęce, gdzie metr kwadratowy kosztuje od 5,5 tys. zł. W osiedlu są dostępne gotowe mieszkania, przy zakupie których można skorzystać z dopłat w programie Mieszkanie dla młodych, z ostatniej puli środków, które uruchomione zostaną na początku 2018 roku. Osoby, które podpiszą umowę na zakup mieszkania jeszcze w tym roku, będą miały ostatnią szansę, by ubiegać się o rządowe subwencje do kredytu.

Mirosław Bednarek, prezes zarządu Matexi Polska

Stawiamy przede wszystkim na jakość produktu. Od początku działalności przyjęliśmy stabilną politykę cenową, opartą na bardzo dokładnej wycenie lokali na etapie uruchomienia sprzedaży inwestycji. Staramy się jednocześnie, by ceny mieszkań w naszych projektach kształtowały się na stabilnym poziomie przez cały okres sprzedaży. Uważam, że dzięki takiej polityce cenowej zachowujemy przejrzystość oferty, a jednocześnie jest to uczciwie podejście do wszystkich klientów kupujących mieszkania w danej inwestycji.

Katarzyna Dąbrowska, Senior Marketing Manager w Nexity Polska

We wszystkich, naszych inwestycjach przygotowaliśmy różne, niestandardowe opcje dla kupujących, na przykład w postaci systemu Nexity Smart, czyli bezprzewodowego sterowania domem. Przyszli lokatorzy osiedla SkyLife na warszawskiej Woli otrzymują garaż gratis, a osoby, które zdecydują się na zakup mieszkania w NextUrsus mogą kupić je w promocyjnej cenie 5800 zł/mkw. W najnowszej inwestycji LifeTown na Ursynowie, w której dopiero rozpoczęliśmy sprzedaż, ceny za mkw. lokalu zaczynają się od 5500 zł. Obniżki cen oferujemy niezależne od metrażu i usytuowania. W ten sposób można kupić mieszkanie w bardzo korzystnej cenie, znacznie niższej od średnich stawek obowiązujących w pobliskich inwestycjach.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Ze względu na ogromne zainteresowanie naszymi inwestycjami na chwilę obecną nie planujemy żadnych akcji promocyjnych.

Ewelina Krosta, reprezentująca WAN SA

Jak co roku już niebawem ruszymy ze świąteczną promocją. Zachęcamy do śledzenia naszych stron internetowych i FB.

Przemysław Bednarczyk, wiceprezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

W inwestycjach na warszawskiej Woli mieszkania sprzedawane są bardzo płynnie i nie ma potrzeby zachęcać klientów dodatkowymi promocjami. Ciekawą propozycję dla kupujących mamy natomiast w inwestycji Stacja Kazimierz, gdzie pierwsza wpłata własna wynosi tylko 5 proc. wartości lokalu, a resztę klient wpłaca przy odbiorze kluczy.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Nasi klienci mogą liczyć na najniższe ceny mieszkań w danej dzielnicy miasta, dlatego nie przewidujemy świątecznych akcji promocyjnych. Kupujący mogą jednak zawsze wynegocjować rabat podczas indywidualnych rozmów w biurze sprzedaży.