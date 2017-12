Podwyżka rynkowych czynszów w połączeniu z niskimi stopami procentowymi NBP, skłania kolejnych inwestorów do zakupu warszawskiego lokum na wynajem.

Zyskowność wynajmu mieszkania w stolicy

W kontekście warszawskiego rynku wynajmu lokali mieszkalnych eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, jak długookresowo zmieniały się przeciętne stawki czynszu. Po przeanalizowaniu danych NBP, uwagę zwraca fakt, że przeciętna stawka za wynajem warszawskiego lokum już w 2008 r. oscylowała na poziomie 50 zł/mkw. Była to sytuacja znacznie bardziej dotkliwa dla najemców niż obecna. Trzeba bowiem uwzględnić różnicę poziomu zarobków z 2008 r. i 2017 r.

- Wzrost warszawskich czynszów w latach 2007 - 2008 był efektem boomu cenowego na rynku mieszkań. Stawki czynszowe rosły razem z cenami lokali, gdyż wynajem stanowi oczywistą alternatywę dla zakupu lokum – tłumaczy Andrzej Prajsnar, analityk portalu RynekPierwotny.pl. Warto również pamiętać o oczekiwaniach inwestorów, którzy traktują dalszy najem jako alternatywę dla sprzedaży mieszkania po wyższej cenie albo poprzez podniesione czynsze chcą sobie zrekompensować większy koszt niedawno zakupionego lokalu.

Po zakończeniu boomu cenowego na warszawskim rynku mieszkaniowym, nastąpiło urealnienie poziomu czynszów (tzn. ich spadek o 10-12 proc.). Później miała miejsce długotrwała stagnacja stawek za 1 mkw. na poziomie 44-46 zł. Wzrostowy trend zaczął być widoczny pod koniec 2012 roku. Od tamtej pory, warszawskie czynsze za 1 mkw. zazwyczaj rosły szybciej niż koszty zakupu 1 mkw. lokali. Opisywana sytuacja skutkowała spadkiem średniej liczby miesięcznych czynszów potrzebnych do zakupienia 1 mkw. mieszkania.

Wzrost stawek czynszowych w relacji do kosztów zakupu mieszkania, w połączeniu z niskimi stopami procentowymi NBP, zachęcił wiele osób do inwestycji w najem. Równocześnie zwiększyła się też opłacalność użytkowego zakupu mieszkania na kredyt (w stosunku do najmu). Problem polega na tym, że wielu młodych mieszkańców stolicy, po prostu nie ma odpowiedniej zdolności kredytowej. Warszawa obecnie jest krajową metropolią z najgorszą relacją pomiędzy cenami metrażu i poziomem zarobków.

Napływ pracowników ze wschodu to nie jedyny powód podwyżek

Po przeanalizowaniu wzrostu warszawskich czynszów, nasuwa się oczywiste pytanie o przyczyny takiej zmiany. Na pewno mamy do czynienia ze splotem kilku czynników, które dodatnio wpływają na koszty wynajmu mieszkania w Warszawie. Pierwszą przyczyną podwyżek jest wspomniany już niski poziom stóp procentowych NBP, zwiększający opłacalność najmu względem depozytów bankowych, tłumaczy ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Warszawscy wynajmujący biorą również pod uwagę wzrostowy trend dotyczący cen mieszkań. Nie można także zapominać o ciągłym napływie młodych Polaków i Ukraińców, których przyciąga warszawski rynek pracy lub oferta akademicka. Tacy przybysze często konkurują ze stałymi mieszkańcami Warszawy o najem "najtańszych" lokali. Równocześnie zwiększa się też oferta wynajmu mieszkań o wyższym standardzie. Wiele takich lokali trafiło na rynek wprost z oferty deweloperów (po uprzednim wykończeniu). Warszawskie mieszkania o wyższym standardzie, na pewno dodatnio wpływają na rynkowy poziom czynszów.