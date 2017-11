Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom SA

Dla singli ważne jest, aby nieruchomość współgrała z prowadzonym przez nich stylem życia. Dużym powodzeniem cieszą się mieszkania w osiedlach społecznych, które umożliwiają załatwianie codziennych spraw w bezpośredniej okolicy. Szeroki dostęp do usług, baza rekreacyjna obejmująca np. osiedlowy klub fitness, czy własne boiska i sprawne połączenie z centrum to duży atut dla tej grupy nabywców. Podobnie jak inwestycje w samym centrum, jak np. River Point, zapewniające pełną ofertę miasta na wyciągnięcie ręki. W pierwszych dniach sprzedaży obserwujemy również duże zainteresowanie kawalerkami w Browarach Wrocławskich, projekcie zlokalizowanym w sercu Wrocławia w otoczeniu zabytkowej architektury poprzemysłowej.

Wioletta Kleniewska, dyrektor marketingu i sprzedaży w Polnord SA

Single stanowią większość wśród klientów, którzy zainteresowani są małymi, jednopokojowymi mieszkaniami. Spośród nich da się wyróżnić kilka grup. To na przykład osoby, które w perspektywie kilku lat planują założenie rodziny i późniejszą odsprzedaż mieszkania z zyskiem, by zainwestować pozyskane środki w większą nieruchomość. Często małe mieszkania są kupowane przez rodziców dla studiującego dziecka. Tacy nabywcy wychodzą ze słusznego założenia, że zakup mieszkania to lepsza inwestycja niż wynajmowanie stancji bądź pokoju w akademiku. Wśród naszych wszystkich klientów, większość stanowią jednak młode małżeństwa i rodziny, które poszukują większych lokali.

Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp SA

Trudno jednoznacznie wskazać, jakim rodzajem projektów najbardziej interesują się single, bo to szeroka grupa kupujących. Mogą to być osoby zaczynające samodzielne życie, które z uwagi na ograniczone środki i zdolność kredytową, kupują mieszkania możliwie najtańsze, w projektach znacznie oddalonych od centrum. Są to również studenci, którym mieszkania kupują rodzice, często w inwestycjach zlokalizowanych w centrum miasta.

Wspólnym mianownikiem na pewno jest rodzaj mieszkania, jakie kupuje singiel. Jest to lokal możliwie mały, kompaktowy, dzięki czemu jego cena całkowita jest atrakcyjna, a rata kredytu niższa od kosztu najmu.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper

Single poszukują inwestycji, które dokładnie odpowiadają ich potrzebom. Te grupę interesuje lokalizacja w pobliżu centrum, dostęp do komunikacji miejskiej docierającej w różne części miasta, możliwość łatwego korzystania z oferty kulturalnej, edukacyjnej, medycznej, czy biznesowo-gospodarczej. Nasze osiedla właśnie tym się wyróżniają, dlatego obserwujemy stałe zainteresowanie mieszkaniami we wszystkich naszych krakowskich i wrocławskich inwestycjach ze strony takich nabywców. Single poszukują lokali o mniejszych metrażach, kawalerek i mieszkań dwupokojowych z aneksem kuchennym lub osobną kuchnią.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Z naszego doświadczenia wynika, że w Warszawie single najczęściej wybierają inwestycje w lokalizacjach blisko centrum lub w sąsiedztwie dzielnic biurowych, zapewniające dobrą komunikację, aktywny wypoczynek, bliskość centrów rozrywki, czy klubów sportowych.

Katarzyna Dąbrowska, Senior Marketing Manager w Nexity Polska

Nasze analizy pokazują, że dla młodych osób, które planują zakup mieszkania w pojedynkę, ważne są takie czynniki, jak wielkość i rozkład lokalu, jego cena oraz świetne skomunikowanie ze strategicznymi punktami Warszawy. Istotny jest też dogodny dojazd do pracy i centrum miasta oraz sąsiedztwo przestrzeni rekreacyjnej i usługowej. Takimi atutami charakteryzuje się nasza inwestycja NextUrsus w Ursusie, gdzie oferujemy mieszkania średnio w cenie 6500 zł/mkw. Inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem singli, bo zapewnia dogodne połączenie z centrum stolicy i z zagłębiem biurowym na Służewcu, a przy tym przyciąga różnorodnością metraży i funkcjonalnym układem lokali, które łatwo dopasować do indywidualnych możliwości finansowych. Nie bez znaczenia jest fakt, iż jest to projekt SMART. Przyszli mieszkańcy znajdą tu m.in. system Smart Home, ławki multimedialne, rozwiązania energooszczędne i strefę fitness.

Marcin Liberski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Atlas Estates

W każdej z dotychczas zrealizowanych przez nas inwestycji największą popularnością wśród singli cieszyły się kawalerki. Mówiąc o singlach, mamy na myśli m.in. studentów, którym zakup mieszkania w zdecydowanej większości finansują rodzice. Inwestycje na warszawskim Mokotowie, Woli czy Żoliborzu zlokalizowane są w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej oraz punktów handlowo-usługowych, co wpływa na wyższy komfort życia.

Mirosław Łoziński, prezes zarządu Waryński SA Grupa Holdingowa

W naszych, warszawskich inwestycjach młodzi ludzie znajdą niewielkie, bardzo funkcjonalne mieszkania, które bardzo szybko znikają z oferty, najczęściej w pierwszych tygodniach od uruchomienia procesu sprzedaży. Zarówno w projekcie Miasto Wola, jak i w Stacji Kazimierz, klienci mają możliwość wyboru mieszkania o powierzchni od trzydziestu kilku do ponad pięćdziesięciu pięciu mkw., dzięki czemu precyzyjnie dopasowują powierzchnię mieszkania do swoich potrzeb. Staramy się dywersyfikować ofertę pod kątem powierzchni, przy jednoczesnym zachowaniu ich wysokiej funkcjonalności i potencjału aranżacyjnego.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży Wawel Service

Single najczęściej wybierają mieszkania jednopokojowe lub mniejsze lokale dwupokojowe o powierzchni około 35 mkw. w inwestycjach nieco oddalonych od centrum miasta, ale z dobrze rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną. Znamy jednak przypadki, kiedy single inwestują w droższe, w pełni komfortowe mieszkania, które mogą zagwarantować więcej niż loft w centrum miasta. W ofercie mamy dla nich m.in. Apartamenty Sowiniec przy ulicy Wiosennej w Krakowie. Nowoczesne mieszkania wyróżniają ogrody w stylu japońskim oraz przeszklony dach. W ofercie tego projektu został już ostatni apartament.