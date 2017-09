Zrozum oczekiwania nabywcy

Każdemu inwestorowi zależy na szybkiej sprzedaży nieruchomości, jednak czasem może się to wiązać z inwestycją w jej renowację. Nawet jeśli na zdjęciach postaraliśmy się o atrakcyjną prezentację lokum, przyszli nabywcy wciąż mogą z niego zrezygnować, widząc rysy na ścianach, porysowane podłogi czy też braki w fugach kafelkowych. Dla kupującego usterki są podstawą zbijania ceny o kwotę potrzebną na "kapitalny remont", jednak nowa stawka może stanowić wielokrotność kosztów małej, przedsprzedażowej renowacji. Przygotowanie mieszkania pod kątem napraw przed szukaniem kupca, zwiększy nasze szanse na bezproblemową sprzedaż.

Dbamy o komfort nowych lokatorów

Remont zacznijmy od przeglądu mieszkania pod kątem jego codziennego użytku. Jedną z ważniejszych rzeczy dla kupującego jest szczelność drzwi i okien. Oklejając je dookoła uszczelką typu P częściowo ograniczymy utratę ciepła, również wygłuszając hałas z zewnątrz. Źródłem nieszczelności są też szpary nad progami, które zakryjemy specjalną szczotką na listwie, montowaną z dołu po wewnętrznej stronie drzwi. Jeśli skrzypią, trzeba je zdjąć i nasmarować, a ich zamki można dodatkowo naoliwić, żeby nie zacinały się w nich klucze.

Upewnijmy się, że obwody elektryczne działają poprawnie w każdym pokoju, sprawdzając wszystkie kontakty. Powinniśmy również zlecić wymianę starej skrzynki bezpiecznikowej na nową, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy – kupujący z pewnością to sprawdzi.

Czas na naprawy

Nie musimy malować całego mieszkania na nowo, ponieważ nabywca będzie chciał je urządzić po swojemu. Jednak wypada nam doprowadzić wszystkie ściany do porządku. - Powinniśmy uzupełnić drobne ubytki poprzez ich oczyszczenie, gruntowanie i wypełnienie masą naprawczą z dodatkiem włókna szklanego. W zależności od głębokości uszkodzenia, możemy je wykończyć gładzią lub zetrzeć nadmiar masy papierem ściernym, przechodząc do gruntowania przed malowaniem – radzi Technolog Radosław Marciniec z Arsanit, producenta chemii budowlanej.

Musimy także wymienić odpadające tapety i odmalować sufit, zakrywając ciemne plamy. Zadbajmy również o wymianę uszkodzonych fug w łazience i kuchni, jako że w dziurach mogą rozwijać się grzyby. Podobnie możemy naprawić niewielkie rysy do szerokości 3 mm na panelach podłogowych i drewnianych meblach. Głębokie ubytki wypełnimy szpachlówką do drewna wymieszaną z polimerowym klejem montażowym, a teksturę na powierzchni odnowimy wielokolorowym zestawem naprawczym. W pomieszczeniach sanitarnych koniecznie usuńmy rdzę, pozostawiając na niej profesjonalny odkamieniacz na ok. 30 min, w podobny sposób czyszcząc stary piekarnik wodą i sodą oczyszczoną.

Planując renowację mieszkania zastanówmy się, jakie my mielibyśmy oczekiwania odnośnie jego stanu. Podniesiemy jego jakość zajmując się drobnymi naprawami, które zawsze gdzieś odkładamy. Zainteresowanie nabywcy naszym lokum z pewnością wzrośnie, jeśli ten usłyszy o dokonanych przez nas ulepszeniach.