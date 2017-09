Zdaniem Tomaszewskiego projekt Lasów Państwowych może wpisać się w realizowany przez rząd program Mieszkanie Plus. Dodatkowo w ramach programu powstałby odpowiedni system kredytowania budowy domów drewnianych przez właścicieli prywatnych gruntów.

Tymczasem według "Raportu o budowie domów" przygotowanego przez Oferteo.pl, serwis łączący w czasie rzeczywistym poszukujących usług z ich dostawcami, Polacy są przywiązani do tradycyjnych technologii. Wśród ankietowanych przez serwis, którzy w 2016 roku budowali dom, tylko 12 proc. wskazało, że wykorzystało do tego drewno, realizując inwestycję w technice szkieletowej bądź budując z bali.

Domy szkieletowe popularniejsze niż z bala

Ankietowani przez Oferteo, którzy budowali dom z drewna, zdecydowanie częściej decydowali się na technologię szkieletową. W tym wypadku szkieletowa konstrukcja domu montowana jest z belek połączonych za pomocą gwoździ, a następnie wypełniana materiałem termoizolacyjnym. Według specjalistów dom kanadyjski jest energooszczędny, a jego budowa może potrwać krócej niż domu stawianego w technologii tradycyjnej. Natomiast budowa z bala jest rozwiązaniem droższym – przede wszystkim z uwagi na koszt litego drewna, który jest budulcem domu.

Osoby budujące dom z drewna częściej korzystają z indywidualnego projektu architektonicznego. Co ciekawe, jest to sytuacja odwrotna niż w przypadku osób budujących tradycyjnie, spośród których większość decyduje się na zakup gotowego projektu.

Do 100 mkw. i stanu deweloperskiego

Budowany przez ankietowanych przez Oferteo.pl dom z drewna najczęściej, bo w 50 proc. przypadków, ma powierzchnię do 100 mkw. Co czwarty badany budował dom o powierzchni użytkowej 101–125mkw. W przypadku domów drewnianych najmniejszą popularnością cieszyły się te o największej powierzchni. Na inwestycję przekraczającą 150mkw. zdecydowało się tylko 5 proc. ankietowanych.



Uczestnicy badania najczęściej decydowali się na budowę domu do stanu deweloperskiego (40 proc.) lub pod klucz (30 proc.). Najrzadziej – do stanu surowego otwartego (6 proc.). – Decydując się na budowę domu do określonego stanu, powinniśmy starannie zaplanować harmonogram prac oraz znaleźć ekipy, które zajmą się realizacją poszczególnych etapów budowy – przypomina Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.pl. – Mimo tego, że domy z drewna nie cieszą się w Polsce jak na razie wysoką popularnością, można znaleźć doświadczone i kompetentne ekipy, które podejmą się realizacji. Zawsze jednak przed podpisaniem umowy warto sprawdzić opinie o firmie i w miarę możliwości uzyskać referencje od dotychczasowych klientów.

Przedstawione dane pochodzą z analizy ponad 1,5 tysiąca zapytań ofertowych złożonych w serwisie Oferteo.pl od 1 stycznia do 5 września 2017 roku przez osoby zainteresowane budową domu z drewna.