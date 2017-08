Nadal panuje przekonanie, że wykończenie całego mieszkania na własną rękę jest tańsze. Tymczasem deweloperzy kupują materiały budowlane w ilościach hurtowych – mogą więc liczyć na spore zniżki i dłuższą gwarancję. Najczęściej mają również preferencyjne ceny od stałych wykonawców, projektantów oraz instalatorów. Stąd też poszukiwanie na własną rękę fachowców do konkretnych prac oraz zakup materiałów wydają się o wiele trudniejsze i droższe. Przy ogromnym przedsięwzięciu, jakim jest zakup i urządzanie mieszkania, każde rozwiązanie pozwalające oszczędzić czas i nerwy jest warte rozważenia. Sprawdzamy, jak to wygląda w przypadku mieszkań "pod klucz".

Ile to kosztuje?

Firmy oferujące nowe mieszkania kuszą klientów spersonalizowanymi ofertami – zależnie od lokalizacji, wysokości oraz metrażu. Są to pakiety o niskiej, rozsądnej i najwyższej cenie, która wzrasta wraz z podwyższeniem jakości materiałów wykończeniowych. Deweloperzy łączą także aranżację wnętrza z usługami projektanta oraz zakup produktów sprawdzonych firm w połączeniu z pracą ekipy montażowej. W ramach konkretnego programu kupujący uzyskuje także wszelkie produkty pomocnicze, nadzór techniczny podczas wykonywania oraz kompleksowość i terminowość dostaw. Dzięki temu można wygodnie zaplanować i rozłożyć moment przeprowadzki. Wiele firm w porozumieniu z bankami oferuje włączenie kosztów wykończenia do kredytu hipotecznego, nawet, jeśli na wyposażenie decydujemy się po zakupie mieszkania w stanie surowym.

Mieszkanie gotowe do użytkowania od razu to najczęściej lokal, w którym są już gotowe ściany, podłogi, łazienka, niezbędne instalacje oraz drzwi wewnętrzne. Taki standard to dodatkowy koszt około 500 zł złotych za każdy metr kwadratowy. Jeśli decydujemy się na mieszkanie, w którym znajduje się również zabudowa kuchenna wraz ze sprzętem AGD – koszty wzrastają średnio dwukrotnie.

Meble – wygoda gotowego projektu

Budżet przewidziany na zakup mebli i dodatków do nowego mieszkania w większości przypadków znacznie przekracza pierwotne założenia. Aby uniknąć przykrych rozczarowań przynajmniej zabudowę kuchni możemy wybrać jeszcze przed wprowadzeniem się. Przed decyzją o zakupie lokalu z urządzoną kuchnią, zastanówmy się jakie meble oraz ich funkcje będą nam niezbędne. – Jeśli decydujemy się na projekt gotowej kuchni w nowym mieszkaniu, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na funkcjonalność oraz dobór sprzętu i właściwe jego usytuowanie. Sprawdźmy wysokość blatu roboczego, wielkość wyspy kuchennej, ergonomię rozwiązań, rodzaje materiałów oraz sposób ich pielęgnacji. Warto też przemyśleć, czy taka aranżacja będzie pasowała stylistycznie do naszej koncepcji całego wnętrza. W przypadku urządzania kuchni w stanie surowym na propozycję projektową w dobrych firmach czeka się średnio 2-4 dni robocze. Klient otrzymuje wizualizację, wymiary oraz pełne rozmieszczenie przyłączy niezbędnych do podłączenia sprzętu. Dobrej klasy studia mebli kuchennych zawsze oferują klientowi kompleksowe wyposażenie – mówi Jerzy Kwiatek, architekt wnętrz ze studia Max Kuchnie.

Sprzęty optymalnie dopasowane

Oprócz projektu mebli na zamówienie, projektanci najczęściej pomagają dobrać odpowiedni sprzęt AGD – zarówno do zabudowy, jak i wolnostojący. Klienci urządzający nowe mieszkania bardzo często decydują się na zakup obu tych elementów w jednym salonie, takie rozwiązanie wybierają też sami architekci wnętrz. – Wynika to głównie z gwarancji pełnej, kompleksowej obsługi w jednym miejscu. Klienci czy projektanci nie tracą tym samym czasu na poszukiwania pojedynczych urządzeń różnych marek. To także pewność fachowego doradztwa doświadczonych sprzedawców, a także wygodny serwis pod ręką. Przy wyborze zestawu sprzętów AGD jednej marki możemy liczyć na korzystne promocje – wraz ze wzrastającym kosztem wszystkich urządzeń wzrasta rabat lub klient otrzymuje jedno urządzenie gratis – dodaje Tomasz Bytnar, ekspert marki KERNAU.